В Вологодской области снизили процентные ставки по программе семейной ипотеки

Снижены процентные ставки по региональной программе «Вологодская семейная ипотека». С 31 мая приобрести квартиру на этапе строительства и приобрести готовое жилье можно по ставке от 6,6%. Рефинансировать кредит возможно от 7,1%. Ранее эти ставки составляли 9,4%.

По условиям программы жители региона, у которых, начиная с 1 января 2018 года, родился ребенок, а также молодые (до 35 лет) и многодетные семьи с детьми могут получить ипотечный заем по сниженной процентной ставке.

Сопровождает программу АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования Вологодской области», необходимую информацию можно получить на сайте.