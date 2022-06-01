10 июня жители Вологодской области смогут попасть на прием в любой орган власти

10 июня 2022 года c 9 до 15 часов на территории Вологодской области пройдет региональный день приема граждан.

Жители Вологодской области смогут обратиться в любой орган исполнительной государственной власти и местного самоуправления области для решения интересующих их вопросов в соответствии с компетенцией.

Информация о предварительной записи на личный прием, компетенции соответствующего органа власти размещена на официальных сайтах государственных органов и органов местного самоуправления области.

По вопросам предварительной записи к членам Правительства области можно обращаться по телефону: 8(8172) 23-00-36 (доб. 2663); с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.30 до 13.30.