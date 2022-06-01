Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах выросли в 10 раз

01.06.2022 [Общество]

В кодекс об административных правонарушениях Госдумой приняты поправки. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима и  режима ЧС будут строго штрафовать. 

Сумма взысканий может составить до 1 млн. рублей, причем штрафы для граждан повышаются в 10 раз — с 4–5 тыс. рублей до 30–50 тыс. рублей.

За нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, штрафы составят до  2 млн. рублей. Штрафы для граждан повышаются в 15–20 раз, для юрлиц — в два–три раза.

«Кроме этого, с 5 апреля этого года в силу вступили поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, предусматривающие уголовную ответственность за неосторожное обращение с огнем, в результате которого произошло уничтожение или повреждение лесных насаждений при значительном ущербе, то есть на сумму более 10 тысяч рублей, — напомнил заместитель Губернатора области Эдуард Зайнак. — Виновникам грозит наказание от штрафа до лишения свободы на срок до четырех лет».

В лесах Вологодской области сейчас установился низкий, первый — второй класс пожарной опасности. С начала года зарегистрирован один лесной пожар, который был оперативно потушен. 

Тэги: лесные пожары, штрафы

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