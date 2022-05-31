Прокуратура выявила нарушения СанПиН в лагере «Единство» под Вологдой

31.05.2022 [Общество]

Прокуратура Вологодской области в ходе проверки выявила нарушения санитарно-эпидемиологических норм в загородном оздоровительном лагере «Единство» под Вологдой.

Ведомство проверяло готовность лагеря, учредителем которого является администрация Вологды, к проведению летней оздоровительной кампании 2022 года. Выявленные нарушения касались в основном технического состояния имущества.

«В частности, не по всему периметру территории лагеря имелся забор, часть имеющегося забора имела повреждения, имелись дефекты покрытия проездов, подходов и дорожек, расположенных на территории лагеря, баскетбольная игровая площадка находилась в ненадлежащем состоянии», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Установлены также отдельные нарушения противопожарного законодательства. Для устранения выявленных нарушений ведомство внесло представление в адрес мэра Вологды.

«По результатам прокурорской проверки большинство нарушений закона в настоящее время устранены. Произведен ремонт забора, проезды, подходы и дорожки, а также баскетбольная площадка частично приведены в соответствие с требованиями законодательства. Устранение всех выявленных нарушений закона находится на контроле прокуратуры области», — также говорится в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры.

Тэги: прокуратура, проверка, детские лагеря, единство, нарушения
фото пресс-службы прокуратуры Вологодской области

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