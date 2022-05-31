Прокуратура выявила нарушения СанПиН в лагере «Единство» под Вологдой

Прокуратура Вологодской области в ходе проверки выявила нарушения санитарно-эпидемиологических норм в загородном оздоровительном лагере «Единство» под Вологдой.

Ведомство проверяло готовность лагеря, учредителем которого является администрация Вологды, к проведению летней оздоровительной кампании 2022 года. Выявленные нарушения касались в основном технического состояния имущества.

«В частности, не по всему периметру территории лагеря имелся забор, часть имеющегося забора имела повреждения, имелись дефекты покрытия проездов, подходов и дорожек, расположенных на территории лагеря, баскетбольная игровая площадка находилась в ненадлежащем состоянии», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Установлены также отдельные нарушения противопожарного законодательства. Для устранения выявленных нарушений ведомство внесло представление в адрес мэра Вологды.