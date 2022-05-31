Картины Тутунджан, Корбакова, Пантелеева и Баскакова представлены на выставке в Никольске

31.05.2022 [Культура]

Картины четырех известных вологодских художников – Джанны Тутунджан, Владимира Корбакова, Александра Пантелеева и Николая Баскакова – представлены на выставке в Никольске.

Передвижная выставка «Образы родины в произведениях вологодских художников» организована в рамках проекта губернатора Вологодской области «Культурный экспресс» открылась в Историко-мемориальном музее Александра Яшина.

– Не все из этих художников вологжане по рождению, но каждый по-своему, очень выразительно и тонко, со свойственным им темпераментом и талантом создавал свой образ родины, – говорится в анонсе мероприятия.

В основе выставки – графические и живописные работы Тутунджан. Из работ Корбакова в проект вошли его пейзажи и светлые образы сельских жительниц. Также в экспозиции представлены две его многозначные и сложные по композиции работы Пантелеева. Николай Владимирович Баскаков родился и вырос на Вологодской земле. На выставке представлен его этюд «Деревня. Под солнцем».

Выставка будет работать до 23 августа по адресу: Никольск, Банковская, 14.

Вход свободный.

Возрастные ограничения: (6+).

Тэги: выставка, Тутунджан, Корбаков, мастерская Пантелеева, Баскаков

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