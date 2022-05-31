31 мая — день подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел. Сегодня пресс-служба вологодского УМВД представила мини-интервью с капитаном полиции из Верховажья Дмитрием Корельским. В этом подразделении он служит уже семь лет:

«Хотя общение с „трудными“ детьми — задача и непростая, но, когда видишь результат своей деятельности, видишь, что ты оказал помощь нуждающемуся ребёнку, защитил его права — всё, что было связано с ним до этого, не имеет никакого значения».

Инспектор ПДН — не просто полицейский: нужно иметь навыки и педагога, и психолога. Порой приходится нелегко, признается Дмитрий Корельский, — работа подразумевает изъятие детей из семьи.

«Конечно, очень тяжело видеть разлуку детей с мамой, ведь у меня дома у самого растет трое ребятишек. Дети ни в чём не виноваты и хотят жить со своими родителями. У каждого человека в жизни наступает переломный момент. Был период, что, казалось, я больше не смогу работать в должности инспектора по делам несовершеннолетних. Но, всё-таки, оставить окончательно службу не смог. Понял, что это моё призвание, поэтому служу здесь, так как мной движет вполне понятное человеческое желание — быть нужным, полезным людям, охранять покой и права не только взрослых, а также маленьких граждан нашего района», — рассказал инспектор.

Свою историю подразделения по делам несовершеннолетних ведут с 31 мая 1935 года, когда было принято постановление «О ликвидации детской безнадзорности и преступности». В соответствии с этим постановлением при отделах милиции были созданы секции по борьбе с детской беспризорностью и бесконтрольностью, а в дальнейшем детские комнаты для приема заблудившихся детей.