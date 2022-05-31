В Череповце плесень захватила дом: коммунальщики отказывается брать ответственность на себя

31.05.2022 [Общество]

Наталья Рюмина

В Череповце многоквартирный дом полностью покрылся плесенью, а на стенах выросли грибы. Жители куда только не обращались, но все тщетно.

Дом на улице Устюженской, 7 был построен около пятидесяти лет назад. Это бывшее общежитие, которое лет 20 назад превратили в коммуналку. Стены в квартирах дома покрыты чёрной плесенью, на них растут грибы, а стены от сырости разваливаются на глазах. 

Десять лет назад дом попадал в поле зрения СМИ, но ситуация так и не изменилась. Сырость никуда не делать, а трубы как текли, так и текут. 

«Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Череповец, ул. Устюженская, 7, находится на обслуживании МУП „Теплоэнергия“. На протяжении длительного времени,  управляющая компания  фактически  полностью  не исполняла свои обязанности по содержанию общедомовых сетей и другого общего имущества нашего дома, которые должна была исполнять на основании договора, заключенного с собственниками дома от 01.02.2016 года», — пишут жители.     

При этом постоянно сырые стены стали попросту опасны.  

«От постоянно мокрых стен периодически бьет током из-за скачков напряжения. В доме постоянно  выходила  из  строя бытовая техника. Собственники дома многократно обращались в МУП „Теплоэнергия“ и для решения этой  проблемы,  и для составления актов по факту заливов. Однако, обращения, как правило, оставались без ответа», — продолжают жители.  

МУП «Теплоэнергия», которое управляет домом, долгие годы винила во всем жителей, рассылав им претензии с требованием устранить неисправность инженерного оборудования. Однако, жители говорят, что проблема в общедомовых трубах, и пока не отремонтировать их, смысла менять стояки в квартирах нет. В итоге, проблема тянувшаяся годами привела ее жителей в прокуратуру и другие контролирующие органы.

После проверок часть системы канализации управляющей организацией МУП «Теплоэнергия» была заменена. Тем самым, коммунальщики частично признали, что виноваты они. 

«Однако, практически по всему дому указанной организацией не были замены участки труб в перекрытиях,  что делает работу по  замене стояков практически бесполезной, так как не решает проблему протечки в помещениях дома. Также был отремонтирован подъезд с первого по пятый этаж, но последствия протечек в квартирах устранены не были непосредственно возле канализационных труб», — говорят жители. 

Тот факт, что МУП «Теплоэнергия» не были заменены участки труб в перекрытиях, признается и указывается и в ответах контролирующих организаций и в частности в последнем ответе Прокуратуры города Череповца, который поступил в адрес жителей 28 апреля этого года. Помощник прокурора города Нардина А.В. ограничивается взятием объяснений с представителя МУП «Теплоэнергия» Столяровой М.С., четко указывает, что работы по замене стояков проведены в квартирах № 1,2, 5,6,9,10,13,14, но перекрытия поменяли только в квартирах № 1,2,6. 

Несмотря на то, что перекрытия поменяли в квартирах 1,2,6 а ремонт помещений сделали только во второй квартире . А где проходят стояк канализации в секции 1 не производили каких-либо работ.


 
Подобный ремонт системы канализации без замены участков трубопровода в перекрытиях собственники дома считают бессмысленной тратой денежных средств, так как кое-где стояки канализации вновь начинают подтекать. 

У жителей на руках уже 35 страниц ответов из различных инстанций, все они по мнению жителей — формальные отписки, которые не помогают решить проблему в целом.  Жители намерены обращаться в суд.

Тэги: коммунальщики, дома
Фото жителей

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