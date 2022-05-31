Вечерние экскурсии на колокольню пройдут в Вологде 9 и 23 июня

Посмотреть на город с высоты птичьего полета предлагает посетителям Вологодский государственный музей-заповедник 9 и 23 июня.

– Совсем скоро наступит долгожданное лето, а это значит, что мы с радостью открываем старт продаж билетов на полюбившуюся вологжанам и гостям города эксклюзивную летнюю акцию – «Огни вечерней Вологды», – говорится на странице музея. – Участвуя в акции, вы можете увидеть вечерний город с высоты птичьего полета, узнать множество интересных фактов о Колокольне Софийского собора, а также познакомиться поближе с уникальной коллекцией колоколов и рассмотреть часовой механизм старинных курантов!

Экскурсоводы встретят вас у входа на колокольню и расскажут ее историю.

Расписание вечерних экскурсий на 9 июня:

21:00 - 21:30

21:30 - 22:00

22:00 - 22:30

22:30 - 23:00

Подробнее о мероприятии и о приобретении билетов можно узнать на странице музея в социальной сети.

Возрастных ограничений нет.