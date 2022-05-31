Объемы выдачи ипотеки в России обрушились более чем в три раза

31.05.2022 [Экономика]

В России наблюдается резкий спад в выдаче ипотеки на фоне проводимой на территории Украины спецоперации и роста рыночных ставок. 

В апреле объем такого вида кредитования достиг 161,6 млрд рублей. Это в 3,2 раза меньше мартовского показателя, следует из статистики на сайте Центробанка. В прошлом месяце выдали более 49 тысяч ипотечных кредитов, что в 3,3 раза ниже, чем в марте.

В целом за первые четыре месяца текущего года в России было выдано 443 тысячи ипотечных кредитов примерно на 1,5 трлн рублей. Это на 27% ниже показателя за аналогичный период 2021 года по количеству и на 13% меньше по объему.

В марте практически все участники рынка подняли ставки по ипотеке на фоне сложной ситуации на финансовых рынках. «Соответственно, ипотека стала менее привлекательной, что и отразилось с лагом на статистике апреля», — приводит Forbes слова главы дирекции ипотечного кредитования банка ТКБ Вадима Пахаленко.  

26 мая совет директоров ЦБ России снизил ключевую ставку на три процентных пункта, с 14% до 11%. После этого российские банки стали объявлять о снижении ставок по программам ипотечного кредитования.

Тэги: ипотека

ТОП НЕДЕЛИ

Суд заключил под стражу замначальника МИФНС №11 по Вологодской области
Масочный режим в Вологодской области отменен
Во время спецоперации, которая идет на территории Украины, погиб еще один житель Вологды
Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-директора АО «Дед Мороз» и бывшего депутата Татьяны Муромцевой
Завершено расследование уголовного дела по факту похищения и убийства вологодского предпринимателя Александра Лешукова
В Вологодской области пересмотрят компенсацию за детский сад
Власти Вологодской области отдали под «снос» уникальный природный комплекс в Шекснинском районе
В Вологде на пешеходном переходе на улице Беляева сбили девушку
Знатоки «Что? Где? Когда?» не смогли ответить на вопрос юриста из Вологды
По предварительным данным Всероссийской переписи, население страны увеличилось на 2 млн человек за счет мигрантов

Похожие новости

ПСБ запустил семейную ипотеку для военных по ставке от 4,3% годовых

Решение по выдаче принимается в день обращения

695
0

ПСБ снизил ставки по ипотеке в рамках госпрограмм

Процентная ставка теперь от 7% годовых

648
0

Почти 100 молодых вологодских семей получили жилищные сертификаты

Программа «Улучшение жилищных условий молодых семей» была возобновлена в 2018 году

1078
0

Вологодским медикам увеличили первоначальный взнос по льготной ипотеке

Решение было принято депутатами городской Думы

1799
0

Общая задолженность вологжан по ипотеке на начало января 2022 года составляла 76,4 млрд рублей

При этом общий объем выданных в регионе в 2021 году ипотечных кредитов достиг 37,5 млрд рублей

954
0

Льготную ипотеку медики смогут получать в 2022 году

Средства на льготную ипотеку и найм жилья заложены в проект бюджета Вологды на 2022 год

1097
0

В Вологодской области зарегистрировано более двух тысяч электронных ипотечных сделок

Такие сделки позволяют оформить пакет ипотечных документов всего за один день

692
0

Почти 73 млрд рублей задолжали вологжане по ипотечным кредитам

По сравнению с началом года этот показатель вырос на 13,4%

3278
0

В России банки повышают ставки по ипотеке

Одни постепенно снижают или отменяют популярные дисконты - такие как дисконт за быстрый выход на сделку или за большую сумму кредита, другие - уменьшают партнерские дисконты для риелторов и застройщиков, третьи - не продлевают акционные предложения

3078
0

Эксперт рассказала, что банки могут повышать ставки по уже выданным ипотечным кредитам

Как правило, этот момент оговорен в договоре

2165
0

Выпускники медколледжей тоже смогут оформить в Вологде льготную ипотеку

Список категорий медиков, имеющих право на данную меру поддержки, расширен

1153
0

Жители Вологодской области стали чаще оформлять ипотечные кредиты

В 2020 году количество таких займов выросло на треть

2252
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце плесень захватила дом: коммунальщики отказывается брать ответственность на себя
Вечерние экскурсии на колокольню пройдут в Вологде 9 и 23 июня
Владимир Мединский вручил грамоту председателю Вологодского отделения Российского военно-исторического общества Александру Метелкину
В Бабаевском районе возбудили уголовное дело по факту гибели рыбака
Объемы выдачи ипотеки в России обрушились более чем в три раза
Строительство дома для переселенцев в Вологде на улице Архангельской отстает от графика
В Вологде водитель автомобиля «Киа Рио» сбил 12-летнюю девочку на самокате
 
30.05.2022 [Общество]

Чистый Дор: волонтеры спасают забытый деревянный храм в Кирилловском районе и им требуется помощь

577
0
31.05.2022 [БлогоVO]

«Зеленый щит» — проект масштабного озеленения ЧерМК, начатый в прошлом году, продолжается

99
0
23.05.2022 [Обзор Прессы]

Праздник "Сыны Отечества" в усадьбе Гальских

668
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика