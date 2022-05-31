Объемы выдачи ипотеки в России обрушились более чем в три раза

В России наблюдается резкий спад в выдаче ипотеки на фоне проводимой на территории Украины спецоперации и роста рыночных ставок.

В апреле объем такого вида кредитования достиг 161,6 млрд рублей. Это в 3,2 раза меньше мартовского показателя, следует из статистики на сайте Центробанка. В прошлом месяце выдали более 49 тысяч ипотечных кредитов, что в 3,3 раза ниже, чем в марте.

В целом за первые четыре месяца текущего года в России было выдано 443 тысячи ипотечных кредитов примерно на 1,5 трлн рублей. Это на 27% ниже показателя за аналогичный период 2021 года по количеству и на 13% меньше по объему.

В марте практически все участники рынка подняли ставки по ипотеке на фоне сложной ситуации на финансовых рынках. «Соответственно, ипотека стала менее привлекательной, что и отразилось с лагом на статистике апреля», — приводит Forbes слова главы дирекции ипотечного кредитования банка ТКБ Вадима Пахаленко.

26 мая совет директоров ЦБ России снизил ключевую ставку на три процентных пункта, с 14% до 11%. После этого российские банки стали объявлять о снижении ставок по программам ипотечного кредитования.