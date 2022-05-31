Прокуратура Вологодской области сообщила, что строительство дома для переселенцев в Вологде на улице Архангельской отстает от графика. Это создает вероятность нарушения сроков реализации проекта и его несвоевременного ввода в эксплуатацию.

Заместитель прокурора города Александр Янушевич выехал на объект, убедился в указанных обстоятельствах и объявил руководителю строительной организации предостережение о недопустимости нарушения срока окончания строительства жилого дома.

«Заместитель прокурора города Вологды объявил предостережение руководителю строительной организации о недопустимости нарушения закона при строительстве жилого дома для переселенцев». На личном контроле руководства прокуратуры города Вологды находится строительство жилого дома для переселенцев в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». В настоящее время строительной организацией работы выполняются с отставанием от установленного графика, что создает вероятность нарушения сроков реализации проекта и его несвоевременного ввода в эксплуатацию», — сообщают в прокуратуре Вологодской области.

Дом на Архангельской строят в рамках реализации 3-го этапа адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области на 2019–2025 годы». Его должны сдать 30 октября 2022 года.

В апреле этого года администрация города Вологды сообщала, что дом на Архангельской готов на 45%. Но в связи с санкциями некоторые позиции импортного производства, заложенные в проекте, пришлось заменить российскими аналогами. Подрядчик тогда заверил, что импортозамещение никак не повлияет на ход строительства.

Муниципальный контракт заключен на сумму более 437 млн рублей. В здании будет 208 квартир.

Ранее NewsVo сообщал, что в 2019–2020 годах в Вологде было расселено 15 аварийных домов, новое жилье получили 147 семей. В 2021 году администрация купила 16 квартир.