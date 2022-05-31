Двое детей и четверо взрослых пострадали при пожаре в Шекснинском районе

31.05.2022 [Происшествия]

В деревне Пронино Шекснинского района шесть человек, в том числе двое детей, пострадали при пожаре в деревянном доме с мансардой.

Сообщение о возгорании поступило 31 мая в 3:00. Площадь пожара составила 64 квадратных метра. Двоих пострадавших — 57-летнего мужчину и 32-летнюю женщину — госпитализировали. Мужчина получил ожоги до 80% тела и дыхательных путей, женщина — ожог дыхательных путей, отравление угарным газом и закрытую травму грудной клетки.

Остальные пострадавшие — годовалый ребёнок, 6-летний мальчик, 34-летний мужчина и 57-летняя женщина — получили различные травмы и ожоги. Им назначено амбулаторное лечение. Все шестеро смогли выбраться на улицу до прибытия пожарных.

Предварительные причины возгорания — неправильное устройство или неисправность печи, либо неисправность электрооборудования, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Тэги: пожар, пострадавшие, пострадали дети

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