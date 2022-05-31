Житель Вашкинского района убил жену за пропажу 4500 рублей

31.05.2022 [Происшествия]

В Вашкинском районе местный житель Б. убил жену, решив, что она украла у него деньги.

Инцидент произошёл в квартире супругов в посёлке Октябрьский в феврале 2022 года. Проснувшись ночью, Б. не нашёл 4500 рублей, которые перед этим положил на шкаф.

«Жена на его вопрос ответила, что денег не брала и попыталась выбежать в коридор. Он стал ее удерживать, поскольку не хотел отпускать, чтобы не пропали деньги, и во время ссоры нанес ей несколько ударов ножом», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Осознав, что супруга скончалась, мужчина вызвал «скорую» и полицию и написал явку с повинной. Он не был судим ранее и сотрудничал со следствием.

В качестве наказания суд назначил ему 8,5 лет колонии строгого режима и взыскал с него 150 000 рублей в пользу сестры погибшей.

Тэги: убийство, родственники, уголовное дело, суд, приговор

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