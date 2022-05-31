86% компаний в России затронули введенные санкции

31.05.2022 [Экономика]

Работа более 86% компаний в России затронута введенными санкциями, такие данные приводятся в результатах «Мониторинга текущего состояния бизнеса», представленного аппаратом уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Пишет Интерфакс.

«86,8% опрошенных предпринимателей затронуты действием санкций, 77,4%, по их словам, к санкциям адаптировались или надеются это сделать, а вот 11,7% этого сделать не сумели, и останавливают бизнес — полностью или частично», — говорится в докладе.

В опросе участвовали руководители и владельцы шести тысяч компаний из 85 регионов России. 67,1% из опрошенных испытывают результаты экономического спада. Из них 29,4% сообщили о снижении выручки, отметив при этом, что ситуация остается под контролем. Еще 24,9% предпринимателей охарактеризовали свое состояние как серьезный спад, а 7,1% — как кризис. Еще 5,7% заявили, что закрыли свой бизнес или намерены сделать это в ближайшее время. И только 10,4% опрошенных ответили, что их бизнес по-прежнему стабилен и продолжает расти.

«Самая значимая проблема — спад спроса (62,2% ответов), далее следуют дефицит оборотных средств и кассовые разрывы, разрыв цепочек поставок и сложности доставки по импорту», — отмечают опрошенные представители бизнеса.

В качестве помощи от государства бизнес ожидает снижения налогов и списания части накопившейся налоговой задолженности. 

Тэги: санкции, бизнес

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