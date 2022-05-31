Бывший ректор ЧГУ высказался о новой системе образования, которая должна прийти в Россию

31.05.2022 [Общество]

Новая система высшего образования, которая должна прийти на смену Болонской, будет учитывать весь предыдущий опыт, но возврата к советской системе не будет. Заявил в понедельник замглавы Минобрнауки, экс-ректор ЧГУ Дмитрий Афанасьев на заседании совета ректоров творческих вузов в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.

«Речь не идет о возвращении к системе, которая была, условно, до 1991 года. Во-первых, та система была в конкретных исторических обстоятельствах, которых сейчас нет: государственная экономика, государственный план, государственное распределение и так далее, изоляция полная от мира. Речь идет о формировании национальной системы, которая бы учитывала и преимущества того этапа, их надо четко сформулировать и сказать: «Вот здесь мы опираемся на эту традицию и тот опыт, который мы получили в последнее время, в том числе и в условиях довольно широких международных контактов», — цитирует слова Афанасьева ТАСС.

Дмитрий Афанасьев добавил, что ответ на вопрос, какой будет новая система, еще пока в деталях не сформулирован. Минобрнауки намерено проектировать новую систему высшего образования, которая заменит Болонскую, вместе с ректорами вузов. Афанасьев отметил, что по каждому направлению обучения будет обсуждение, стоит ли вводить там специалитет. В том числе нельзя отпугнуть зарубежных абитуриентов. При это система будет ориентирована на национальные интересы.

Тэги: высшее образование, система образования

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