В школах Вологды могут появиться контейнеры для раздельного сбора мусора

В школах Вологду могут установить контейнеры для раздельного сбора мусора, сбора пластиковых крышек, батареек и других отходов. Такой проект хотят реализовать в рамках гранта, который выиграла Ассоциации школьных экологических отрядов по итогу конкурса «Росмолодежь. Гранты».

Участники со всей России представили 55 проектов на данный конкурс. Грантовую поддержку в размере 500 тысяч рублей в номинации «Сохраняй природу» выиграл проект Ассоциации школьных экологических отрядов «Пластик Ноль» города Вологды. Автором проекта выступила директор МЦ «ГОР.СОМ35» Яна Филиппова.

«На конкурсе я представляла проект Ассоциации школьных экологических отрядов „Пластик Ноль“. Такое объединение мы создали в прошлом году, благодаря ему в школах подход к изучению экологии стал более комплексным и разносторонним. Это теоретические и практические занятия на тему улучшения экологической ситуации в мире, изучение основ энергосбережения и энергоэффективности, раздельный сбор мусора и прочее. На данный момент экологические отряды созданы в 10 учебных заведениях Вологды. Очень рассчитывали на грантовую поддержку, благодаря ей еще больше качественных экологических проектов может быть реализовано. К концу следующего учебного года планируем создать экологические отряды во всех школах города», — рассказала директор МЦ «ГОР.СОМ35» Яна Филиппова.

Сроки реализации гранта — с сентября 2022 года по май 2023 года. В каждой школе пройдет обучение кураторов и будет сформирован свой экологический отряд. Планируется, что обучать экологическим тонкостям младших товарищей будут и старшеклассники. Школы будут оснащены оборудованием, таким как контейнеры для раздельного сбора мусора, сбора пластиковых крышек, батареек и других отходов.