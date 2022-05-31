Чаще всего дети звонят на телефон доверия из-за отношений с родителями и сверстниками

31.05.2022 [Общество]

Уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова во время прямого эфира проекта «ПоОКаем в сети» рассказала, сколько звонков в год поступает на детский телефон доверия и, какими проблемами делятся ребята с психологами.

«Детский телефон доверия 8 800 2000 122 работает и не прекращал работать. 17 мая мы отмечали Международный день Детского телефона доверия. Телефон работает анонимно, круглосуточно, бесплатно. На него может позвонить как ребенок, так и взрослый, и педагог, который не знает, как поступить в той или иной ситуации. Если говорить о нашей Вологодской области, то ежегодно на Детский телефон доверия поступают около 10 тысяч звонков. Причем, 4500 звонков раздаются именно от детей», – говорит Ольга Смирнова.

Она отметила, что детей интересуют вопросы конфликтных взаимоотношений с родителями и сверстниками, проблемы неразделенной любви, вопросы суицидальных мыслей.

«В прошлом году с мыслями о суициде позвонили 88 детей. Нужно сказать, что психологи отработали каждый случай. Хорошо, что дети не совершили этого ужасного шага», – сказала Ольга Смирнова. 

Еще 12 звонков были связаны с буллингом, психологи подсказали детям, как себя вести в этой сложной ситуации. Омбудсмен напомнила родителям, что они тоже могут обратиться на телефон доверия, если не знают, как помочь ребенку из той или иной ситуации. 

 

Тэги: телефон доверия

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