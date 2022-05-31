В Великоустюгском районе под суд пойдет экс-начальница почтамта, присвоившая себе более 300 тысяч рублей

31.05.2022 [Происшествия]

Следственный отдел Великоустюгского района завершил расследование уголовного дела в отношении экс-начальницы одного из подразделений почтампа.

По версии следствия 37-летняя женщина в период с февраля 2021 года по январь 2022 года украла из отделения товар общей стоимостью 65 тысяч рублей, а также присвоила себе 380 тысяч рублей.

«Подозреваемая, используя свое служебное положение, похитила товарно-материальные ценности, не внеся за них в кассу денежные средства, на общую сумму, превышающую 65 тысяч рублей. Кроме того, обвиняемая совершила хищение денежных на общую сумму, превышающую 380 тысяч рублей, посредством проведения фиктивных транзакций», - сообщили в следственном комитете.

Недостачу показала внутренняя проверка. Женщину ждет суд.

 

 

Тэги: почта, присвоение чужого имущества

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