Чистый Дор: волонтеры спасают забытый деревянный храм в Кирилловском районе и им требуется помощь

Наталья Рюмина

В Вологодской области в деревне Чистый Дор волонтеры со всей России восстанавливают забытый деревянный храм.

Храм в Чистом Доре

Волонтерское движение «Вереница», которое занимается спасением деревянных памятников Русского Севера в этом году продолжает восстанавливать храм 1767 года постройки в деревне Чистый Дор Кирилловского района.

Работы в Чистом Доре начались в августе прошлого года, проводились и этой зимой, и весной. Сейчас в работе колокольня. В июне планируется замена опорных балок и реставрация завершения.

В чьих руках деревянный Русский Север?

Волонтерское движение «Вереница» сформировалось в Москве в 2013 году из добровольцев Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Волонтеры круглый год занимаются спасением деревянных храмов Севера России.

Все началось с того, что в начале девяностых Маргарита Баева (ныне директор фонда «Вереница») была одним из добровольных помощников реставраторов при Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры. Летом отряды добровольцев отправлялись на Север, чтобы реставрировать деревянные храмы. В 1991 году в одну из таких поездок отправилась на две недели и Маргарита в деревню Кальи Архангельской области. Там стоял архитектурный ансамбль из зимнего с летним храмов и колокольни, характерный для Русского Севера. Через год вместе с развалом СССР рухнула и система сохранения памятников.

Только через 17 лет после этого Маргарита Баева узнала, что храмы в Кальях сгорели. Женщина была в шоке и стала искать, как можно помочь храмам, чтобы такие истории больше не повторялись. Так был найден проект «Общее дело». К сожалению набор волонтеров туда был закончен, и Маргарите вместе с ее коллегами предложили заняться восстановлением храмов самостоятельно. В 2009 году вместе с единомышленниками она нашла первый храм, которому требовалась помощь. Это был Никольский храм в деревне Гридинская, Вельского района Архангельской области. За четыре дня волонтеры втроем помогли одному храму. Сейчас это главный храм Вереницы, в нем уже заканчивается реставрация.

Никольский храм в деревне Гридинская

На одном храме активисты не остановились. Маргарита стала брать в работу в год по храму. А затем в жизни волонтеров появился Глеб Кузнецов, историк и автор сценария документального фильма «Атлантида Русского Севера», он помог создать фонд «Вереница», который родился в 2013 году.

Сейчас работа в «Веренице» ведётся круглый год: собираются народные пожертвования, готовятся архитектурные проекты, создаются команды профессиональных мастеров-плотников и волонтеров, работающих на северных памятниках деревянной архитектуры, в основном в летние месяцы. Есть мастерская в Москве, где можно бесплатно поучиться плотницкому мастерству и помочь работам. Проводятся благотворительные концерты фольклорных коллективов, народные праздники, ярмарки с благотворительной продажей рукотворных сувениров.

Работы фонд вел более чем на 20 объектах Архангельской и Вологодской областей — часовнях, храмах старинных домах 19, 18 и 17 веков. Закончена реставрация часовни на реке Сюма Шенкурского района, подходит к концу реставрация церкви в Гридинской Вельского района, в работе часовня в Аверкиевской Плесецкого района, церковь в Чистом Доре Кирилловского района. На остальных объектах проводятся работы по консервации.

Чистый Дор и его храм

Работы в Чистом Доре начались в августе 2021 года. Сейчас в работе у волонтеров колокольня. В июне планируется замена опорных балок и реставрация завершения. Храм в Чистом Доре 1767 года постройки, поновлен в 19 веке, тогда же колокольня передвинута к церкви. Деревня во многом сохранила старинный облик, описанный в книге Юрия Коваля Чистый Дор.

Чистый Дор

Чистый Дор

Народу в Чистом Доре немного. Зимуют домов 10, летом больше, конечно. Многие приезжают в родительские дома.

«Местные жители в Чистом Доре очень помогают и продуктами, и трактором, и в работах, и даже финансово, жилье дают. В далеких северных деревнях по разному, не сразу включаются порой. Но узнав нас и видя наши работы, со временем становятся друзьями. Выходят на субботники. В Волосове мы готовимся уже к реставрационным работам, благодаря активной поддержке местных жителей. Помогают собирать пожертвования, окоривают бревна, проводят субботники», — рассказывает координатор проекта реставрации Никольской церкви 18 века в деревне Чистый Дор Вологодской области Екатерина Козлова.

Екатерина Козлова живет в Москве. Спрашивается, где столица, а где Русский Север. Но женщина, влюблена в северную природу, в деревню. Она вспоминает, как еще в молодости занималась туризмом, бывала на Севере и видела, как разрушаются необыкновенные дома. Которые на самом деле являются наследием России. Она любит творчество Юрия Коваля. Именно в сообществе поклонников этого писателя она встретила директора фонда Вереница Маргариту Баеву. Вместе с ней они ездили по деревням по маршрутам дневниковых записей писателя — «Монохроник» и рассказывали детям о творчестве Коваля.

«В итоге совместная деятельность переросла в заботу о храмах, на которые у государства нет лишних денег», — продолжает Екатерина.

В эти дни она уже направляется в Чистый Дор восстанавливать колокольню, там была угроза обрушения. Женщина говорит, что в храме уже проводят молебны. Что очень важно.

Волонтеры

Подготовка в восстановлению Колокольни велась еще в мае. Тогда за сутки четверо волонтеров во главе с архитектором Николаем Смирновым с помощью местных жителей окорили все бревна, отвезли и сложили доски в проветриваемый овин, убрали кору. С 1 июня к реставрационным работам приступают мастера-плотники. Деньги на их работу собраны. Найдется работа и волонтерам. Очень важно снятый с колокольни шпиль покрыть железом, но железо и кровельные работы недешевы. Поэтому волонтеры просят помощи.

Сейчас «Вереница» набирает волонтеров в Чистый Дор преимущественно на первые числа и вторую половину июня.

«Работы будут проводиться весь июнь. Помощь плотникам в реставрации завершения колокольни, уборка строительного мусора, земляные работы, отбивка штукатурки, покос, очистка полей от поросли, приготовление еды. В выходные возможны экскурсии. Проживание в доме, либо в палатках по желанию», — пишут координаторы проекта.

Если Вы хотите помочь храму, то можно позвонить Екатерине Козловой по телефону: 8 977 304-29-16 и стать волонтером.

Сбор пожертвований ведется карту СБ 4276 3801 4982 4158 Юлии Коваль, не привязана к телефону.

И на карту, привязанной к телефону: 8 977 304 29 16 Екатерина Георгиевна К Есть pay pal, привязан к этому телефону и почте [email protected] (с пометкой ЧД).