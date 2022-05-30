Житель Никольского района спилил больше 10 елей ради шишек

В Никольском районе суд вынес приговор местному жителю Т., признанному виновным в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.

По материалам дела, мужчина, взяв рюкзак и ножовку, спилил 10 елей на землях районного лесничества, чтобы собрать с деревьев шишки.

«Вырученные деньги со сбора шишек он потратил на алкоголь, сигареты и продукты. Удалось установить, что с первых двух мешков это вышло 1400 рублей», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В качестве наказания суд назначил Т. год лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. С него также взыскали 376 720 рублей компенсации причинённого ущерба в пользу департамента лесного комплекса Вологодской области.