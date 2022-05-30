В Череповец закупят еще 13 трамваев по программе «Чистый воздух»

30.05.2022 [Общество]

В Череповце продолжат обновлять трамвайный. В этом году планируется закупить четыре новых трамвая, в следующем — ещё девять. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Регион получил поддержку из федерального бюджета по проекту «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Распоряжение Правительства РФ подписано.

В прошлом году город получил 12 трамваев — двухсекционного «Богатыря» и 11 односекционных «Львят».

Тэги: трамваи, чистый воздух

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