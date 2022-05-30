В Вологде с 21 июня отменят поворот налево с улицы Ленинградской на Гончарную

Мэр города Вологды в ходе прямого эфира сообщил о новых изменениях в движении в областной столице. С 21 июня 2022 года будет запрещен поворот налево с Ленинградской на улицу Гончарную. Данная мера была предпринята для увеличения пропускной системы улицы Ленинградской.

Также это поможет снизить аварийность в данном месте, считают в ГИБДД России по городу Вологде.

С улицы Ленинградской уже были запрещены левые повороты на улицы Южакова и Петина. Гончарная оставалась единственной улицей, по которой можно было попасть в район улиц Гагарина и Преображенского с улицы Ленинградской.

Ранее NewsVo сообщал, что на перекрестке Козленская — Мира в Вологде разрешили поворот налево с улицы Козленской на Мира с двух рядов. Ранее такой маневр можно было совершить исключительно с левой полосы.