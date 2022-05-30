Масочный режим в Вологодской области отменен

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников принял решение об отмене масочного режима в Вологодской области.

В регионе стабилизирована ситуация с заболеваемостью по СОVID-19. Отчитался на оперативном совещании начальник департамента здравоохранения Вологодской области Алексей Плотников.

Динамика заболеваемости — 50 человек в сутки, количество летальных исходов сведено до минимума. В госпиталях занято всего 63% коек, при этом среди заболевших преобладают средние формы заболевания. Алексей Плотников предложил сократить коечный фонд в моногоспиталях области, а перепрофилированный корпус в ЦРБ в Великом Устюге вернуть к плановой работе.

Губернатор, в свою очередь, в соответствии с текущей ситуацией, принял решение отменить с 30 мая масочный режим. С сегодняшнего дня меры профилактики носят рекомендательный, добровольный характер. Пояснил он.