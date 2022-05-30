Сергей Воропанов: если делать второй мост через Шограш сейчас, это может растянуть время ремонта

30.05.2022 [Общество]

Сергей Воропанов ответил на вопрос, почему нельзя начать ремонт второго моста через Шограш прямо сейчас.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде завершён первый этап ремонта моста через реку Шограш, который стартовал в январе этого года. В ноябре начнется ремонт второй части моста. До этого времени обе конструкции будут открыты для движения. Жителей Вологды возмущает то, что ремонт растянут во времени. Ведь летом в городе меньше машин и было бы меньше пробок, пока идут ремонтные работы. Но для проведения работ есть ограничения. Одно из них — нерест рыбы в реке. Второе сегодня обозначил мэр города Вологды в прямом эфире. 

«Есть ограничения со стороны Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Поскольку река является рыбной. Весенний нерест продлится до 1 июля, осенний до ледостава. Это накладывает определенные ограничения для работа. Во-вторых, существующий график рассчитан таким образом, чтобы выйти на укладку асфальта в мае–июне следующего года, для этого понадобится полгода. Если начнем сейчас, уйдем в асфальт в ноябре–декабре, и тогда закрытие этого моста продлиться еще больше. От ремонта второго моста прямо сейчас мы ничего не выиграем, а только проиграем», — сказал мэр. 

Ремонт моста через Шограш продлится до октября 2023 года.

Тэги: мосты, река Шограш

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