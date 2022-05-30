Сергей Воропанов: если делать второй мост через Шограш сейчас, это может растянуть время ремонта

Сергей Воропанов ответил на вопрос, почему нельзя начать ремонт второго моста через Шограш прямо сейчас.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде завершён первый этап ремонта моста через реку Шограш, который стартовал в январе этого года. В ноябре начнется ремонт второй части моста. До этого времени обе конструкции будут открыты для движения. Жителей Вологды возмущает то, что ремонт растянут во времени. Ведь летом в городе меньше машин и было бы меньше пробок, пока идут ремонтные работы. Но для проведения работ есть ограничения. Одно из них — нерест рыбы в реке. Второе сегодня обозначил мэр города Вологды в прямом эфире.

«Есть ограничения со стороны Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Поскольку река является рыбной. Весенний нерест продлится до 1 июля, осенний до ледостава. Это накладывает определенные ограничения для работа. Во-вторых, существующий график рассчитан таким образом, чтобы выйти на укладку асфальта в мае–июне следующего года, для этого понадобится полгода. Если начнем сейчас, уйдем в асфальт в ноябре–декабре, и тогда закрытие этого моста продлиться еще больше. От ремонта второго моста прямо сейчас мы ничего не выиграем, а только проиграем», — сказал мэр.

Ремонт моста через Шограш продлится до октября 2023 года.