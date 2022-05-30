В Вологде ищут водителя тёмного автомобиля, который сбил подростка и скрылся

В Вологде неустановленный тёмный автомобиль сбил девушку-подростка и скрылся с места ДТП.

16-летняя пострадавшая обратилась в травмпункт вечером 25 мая. Ей назначено амбулаторное лечение. Установлено, что инцидент произошёл у дома № 15 на улице Конева 25 мая в 18:40.

«Со слов несовершеннолетней автомобиль темного цвета, двигался со стороны ул. Беляева в сторону ул. Пригородной. Предположительно, водитель — женщина», — сообщает городской отдел ГИБДД.

Свидетелей и обладающих информацией о происшествии просят позвонить по телефонам ГИБДД в Вологде: 76-50-50 или 79-50-72.