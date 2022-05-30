В Череповце мужчина на велосипеде делал тайники-закладки с наркотиками

30.05.2022 [Происшествия]

В Череповце полицейские задержали 37-летнего местного жителя, который делал тайники-закладки с наркотиками.

«Мужчина передвигался вдоль береговой линии реки Шексна, у Октябрьского моста, на велосипеде, периодически останавливаясь и размещая неизвестные предметы в траве и корнях деревьев», — сообщает пресс-служба Вологодского ЛО МВД РФ на транспорте.

Полицейские изъяли у мужчины свёртки с различными веществами и мобильные устройства с фотографиями тайников. В свёртках оказались наркотики растительного и синтетического происхождения общей массой 43 грамма. Содержимое тайников также изъяли и направили на экспертизу. Дома у подозреваемого нашли оборудование для фасовки и упаковки запрещённых веществ.

Выяснилось также, что ранее мужчина уже был судим за незаконный оборот наркотиков. По факту покушения на сбыт крупной партии запрещённых веществ возбуждено уголовное дело. Теперь череповчанину грозит до 20 лет лишения свободы. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Тэги: наркотики, тайники
фото пресс-службы Вологодского ЛО МВД РФ на транспорте

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