Знатоки Что? Где? Когда? не смогли ответить на вопрос юриста из Вологды, проиграв телезрителям во втором раунде.

Вторая летняя игра для знатоков ЧГК на Первом канале оказалась проигрышной. В том числе из-за вопроса вологжанки Анастасии Курочкиной. Во втором раунде она задала вопрос про программистов, которые придумали необычной способ следить за готовностью кофе.

«Программисты одной из лабораторий Кембриджского университета любили во время работы пить кофе. Когда кофе в колбе заканчивался, приходилось ждать, когда приготовится новая порция кофе. Уважаемые знатоки, что придумали в 1991 году Квентин Стаффорд и Пол Джардецки, чтобы понапрасну не бегать за кофе на другой этаж?» — спросила знатоков юрист.

Команда знатоков решила, что они придумали некий лифт, который доставлял им напиток. Но правильный ответ оказался другим. Чтобы не бегать к кофеварке понапрасну, они подключили к компьютеру камеру, так была придумана веб-камера.

Анастасия Курочкина получила за вопрос 100 тысяч рублей.

Во второй игре летней серии против телезрителей выступает команда под руководством Николая Русскина. В составе команды: Александр Толмачев, Яков Новиков, Павел Ячменев, Арсений Малышев, Павел Журавлев и капитан команды Николай Русскин. По итогам второй игры команда проиграла телезрителям 6:3.