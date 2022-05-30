Министерство природы прогнозирует сложную ситуацию с лесными пожарами в Вологодской области этим летом

Глава Минприроды Александр Козлов сообщил, что в июне–июле из-за погодных условий может сложиться сложная ситуация с пожарами в 21 регионе России. Среди них — Вологодская область.

«Июнь–июль ожидается сложным в 21 регионе. Это Дагестан, Тыва, Бурятия, Калмыкия, Белгородская, Курская, Брянская, Орловская, Саратовская, Оренбургская, Амурская и Воронежская области, юг Карелии, Курганской, Архангельской, Сахалинской и Магаданской областей, юг Забайкальского края, восток Челябинской области, Красноярского края, север Вологодской, Ленинградской и Иркутской областей, Хабаровского края, запад Якутии», — рассказал глава Минприроды «Известиям».

Также в августе «под угрозой» из-за пожаров будут вся территория Центрального федерального округа и 20 регионов северо-запада, юга, Приволжья, Урала, Сибири и Дальнего Восток.

Ранее NewsVo писал, что 17 мая на территории Вологодской области зафиксирован первый с начала года лесной пожар. Его получилось быстро ликвидировать.