Министерство природы прогнозирует сложную ситуацию с лесными пожарами в Вологодской области этим летом

30.05.2022 [Общество]

Глава Минприроды Александр Козлов сообщил, что в июне–июле из-за погодных условий может сложиться сложная ситуация с пожарами в 21 регионе России. Среди них — Вологодская область. 

«Июнь–июль ожидается сложным в 21 регионе. Это Дагестан, Тыва, Бурятия, Калмыкия, Белгородская, Курская, Брянская, Орловская, Саратовская, Оренбургская, Амурская и Воронежская области, юг Карелии, Курганской, Архангельской, Сахалинской и Магаданской областей, юг Забайкальского края, восток Челябинской области, Красноярского края, север Вологодской, Ленинградской и Иркутской областей, Хабаровского края, запад Якутии», — рассказал глава Минприроды «Известиям».

Также в августе «под угрозой» из-за пожаров будут вся территория Центрального федерального округа и 20 регионов северо-запада, юга, Приволжья, Урала, Сибири и Дальнего Восток.

Ранее NewsVo писал, что 17 мая на территории Вологодской области зафиксирован первый с начала года лесной пожар. Его получилось быстро ликвидировать. 

Тэги: лесные пожары, Минприроды

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологодском роддоме до последнего штрафовали зав лабораторией, которая отстаивала свои права
Суд заключил под стражу замначальника МИФНС №11 по Вологодской области
Антон Кольцов: «все предприятия, в том числе лесопереработчики, на себе ощущают колоссальное давление»
Мэр города Вологды предложил проголосовать за отключение отопления
Во время спецоперации, которая идет на территории Украины, погиб еще один житель Вологды
Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-директора АО «Дед Мороз» и бывшего депутата Татьяны Муромцевой
В Вологодской области пересмотрят компенсацию за детский сад
Власти Вологодской области отдали под «снос» уникальный природный комплекс в Шекснинском районе
Завершено расследование уголовного дела по факту похищения и убийства вологодского предпринимателя Александра Лешукова
В Вологде на пешеходном переходе на улице Беляева сбили девушку

Похожие новости

На территории Вологодской области зафиксирован первый лесной пожар с начала этого года

Пожар был локализован и ликвидирован

961
0

Вологодские парашютисты-пожарные отправились на тушение пожаров в Курганскую область

Там горит более 10 тысяч гектаров леса

1149
0

В Вологодской области будут следить за пожарами с помощью видеокамер

Всего будет установлено 35 камер, дальность каждой из которых составит до 40 км

1245
0

В перечень населенных пунктов, которые могут пострадать от лесных пожаров, попало 11 детских лагерей

Документ опубликован на сайте правительства области

900
0

В Вологодской области не хватает техники для тушения лесных пожаров

Также каждый двенадцатый пожарный водоем находится в неисправном состоянии

1629
0

Вологжане помогут тушить лесные пожары на территории заповедника в Мордовии

23 августа в республику отправилась группировка из лесников и сотрудников авиалесоохраны

1651
0

«Вологдалесхоз» закупает тяжелую технику для борьбы с лесными пожарами

Такая техника используется для создания противопожарных разрывов при лесных пожарах

1547
0

В Вологодской области потушили все крупные лесные пожары

Последний крупный пожар ликвидирован в Верховажском районе

1100
0

В Вологодской области горят 792 гектара леса

Наибольшая площадь леса охвачена огнем в Верховажском районе. Пожары локализованы. Губернатор заявил, что регион готов помочь в тушении лесных пожаров соседней Карелии

2105
0

Четыре лесных пожара тушат в Вологодской области

Общая площадь возгораний более 823 гектаров

1036
0

За сутки в Вологодской области ликвидировали два лесных пожара

Речь идет о возгораниях в Вожегодском и Устюженском районах

1823
0

Лесные пожары тушат в четырех районах Вологодской области

Речь идет о Вытегорском, Вожегодском, Верховажском и Тотемском районах

1444
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Министерство природы прогнозирует сложную ситуацию с лесными пожарами в Вологодской области этим летом
РБК: «Северсталь» снижает производство
В Вытегорском районе из-за холодов рыбаки не успевают освоить квоту на корюшку
В Вологде началось формирование второй модельной библиотеки
Глава Вологодского района вошел в число лучших управленцев России
Суд обязал администрацию Череповецкого района сделать дорогу к деревне Васильевское - дороги там совсем нет
Вологжане дебютировали в Юношеской футбольной лиге
 
13.05.2022 [Общество]

Деньги на обочину: в Череповецком районе решили отремонтировать дорогу, засыпав бетон шлаком

1743
0
29.05.2022 [БлогоVO]

Чибис в деталях

515
0
23.05.2022 [Обзор Прессы]

Праздник "Сыны Отечества" в усадьбе Гальских

629
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика