В Вологде началось формирование второй модельной библиотеки

В Вологде началась модернизация городской библиотеки № 8 на улице Трактористов, получившей статус модельной. На преображение объекта в библиотеку нового формата выделены средства по нацпроекту «Культура». В Общероссийский день библиотек, на площадке, где уже идут ремонтные работы, побывал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

«Хочу сказать слова благодарности Губернатору Олегу Кувшинникову и Министерству культуры за реализацию нацпроекта „Культура“ и содействие тому, чтобы в нем принимала участие Вологда. Библиотека на ул. Трактористов — вторая модельная библиотека в нашем городе. Первая располагается на улице Пролетарской, 73 и называется „Книжный экспресс“. Это очень удачный опыт, совершенно другое культурное пространство в сравнении с обычными библиотеками. И, конечно, новый формат пользуется спросом у вологжан, число читателей заметно выросло. Модельная библиотека на улице Трактористов будет направлена на развитие творческого потенциала детей и молодых семей с учетом того, что микрорайон Бывалово активно развивается, строится много домов, куда заезжает молодежь», — говорит Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Концепция библиотеки — литература и семья (сокращенно «ЛиС»). В учреждении планируется создать четыре функциональные зоны: детский и взрослый абонементы, зал мультимедиа и событийную зону. В здании будет модернизирована система отопления, закуплено необходимое компьютерное и звуковое оборудование, дизайнерское освещение, система пожарной безопасности, новая мебель.

«Сейчас мы проводим подготовительные работы для дальнейшей поклейки и покраски: шпаклевка, штукатурка, выравнивание стен, полов. Затем начнется установка дверей. На данный момент ремонтные работы выполнены на 30%», — прокомментировал генеральный директор подрядной организации Сергей Кузин.

Будет пополнен и книжный фонд модельной библиотеки. Кроме того, читатели получат доступ к национальной электронной библиотеке страны. Дополнительной возможностью для комплектации фондов станет подарок от городских властей — сертификат на 100 тысяч рублей на приобретение книг. Его сегодня вручил Мэр Вологды Сергей Воропанов заведующей библиотеки Наталье Ивойловской, которая стала победителем областного конкурса «Лучший библиотекарь Вологодской области».

«Модельная библиотека — это не просто красивый проект, потому что невозможно жить в новом пространстве и работать по-старому. Линию библиотеки семейного чтения мы продвигаем и в проектах, и в формировании фонда. Именно по этому принципу в библиотеке будут подбираться новые книги. При комплектовании фонда в процессе модернизации большое внимание уделяем, например, книгам по семейному воспитанию», — говорит заведующая библиотеки № 8 Наталья Ивойловская.

В общей сложности на создание модельной библиотеки направлено 9,8 млн рублей, 5 из них из федерального бюджета, остальные из муниципального. Завершить строительство планируется осенью 2022 года.

Благоустройство территории у библиотеки продолжится в 2023 году. Планируется модернизировать пролегающий рядом тротуар по улице Трактористов и зеленую зону рядом со зданием.