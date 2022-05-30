В Вологде началось формирование второй модельной библиотеки

30.05.2022 [Общество]

В Вологде началась модернизация городской библиотеки № 8 на улице Трактористов, получившей статус модельной. На преображение объекта в библиотеку нового формата выделены средства по нацпроекту «Культура». В Общероссийский день библиотек, на площадке, где уже идут ремонтные работы, побывал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

«Хочу сказать слова благодарности Губернатору Олегу Кувшинникову и Министерству культуры за реализацию нацпроекта „Культура“ и содействие тому, чтобы в нем принимала участие Вологда. Библиотека на ул. Трактористов — вторая модельная библиотека в нашем городе. Первая располагается на улице Пролетарской, 73 и называется „Книжный экспресс“. Это очень удачный опыт, совершенно другое культурное пространство в сравнении с обычными библиотеками. И, конечно, новый формат пользуется спросом у вологжан, число читателей заметно выросло.  Модельная библиотека на улице Трактористов будет направлена на развитие творческого потенциала детей и молодых семей с учетом того, что микрорайон Бывалово активно развивается, строится много домов, куда заезжает молодежь», — говорит Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Концепция библиотеки — литература и семья (сокращенно «ЛиС»). В учреждении планируется создать четыре функциональные зоны: детский и взрослый абонементы, зал мультимедиа и событийную зону. В здании будет модернизирована система отопления, закуплено необходимое компьютерное и звуковое оборудование, дизайнерское освещение, система пожарной безопасности, новая мебель.

«Сейчас мы проводим подготовительные работы для дальнейшей поклейки и покраски: шпаклевка, штукатурка, выравнивание стен, полов. Затем начнется установка дверей. На данный момент ремонтные работы выполнены на 30%», — прокомментировал генеральный директор подрядной организации Сергей Кузин.

Будет пополнен и книжный фонд модельной библиотеки. Кроме того, читатели получат доступ к национальной электронной библиотеке страны. Дополнительной возможностью для комплектации фондов станет подарок от городских властей — сертификат на 100 тысяч рублей на приобретение книг. Его сегодня вручил Мэр Вологды Сергей Воропанов заведующей библиотеки Наталье Ивойловской, которая стала победителем областного конкурса «Лучший библиотекарь Вологодской области».

 «Модельная библиотека — это не просто красивый проект, потому что невозможно жить в новом пространстве и работать по-старому. Линию библиотеки семейного чтения мы продвигаем и в проектах, и в формировании фонда. Именно по этому принципу в библиотеке будут подбираться новые книги. При комплектовании фонда в процессе модернизации большое внимание уделяем, например, книгам по семейному воспитанию», — говорит заведующая библиотеки № 8 Наталья Ивойловская.

В общей сложности на создание модельной библиотеки направлено 9,8 млн рублей, 5 из них из федерального бюджета, остальные из муниципального. Завершить строительство планируется осенью 2022 года.

Благоустройство территории у библиотеки продолжится в 2023 году. Планируется модернизировать пролегающий рядом тротуар по улице Трактористов и зеленую зону рядом со зданием.

 

Тэги: библиотеки
Фото: администрация города Вологды

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологодском роддоме до последнего штрафовали зав лабораторией, которая отстаивала свои права
Суд заключил под стражу замначальника МИФНС №11 по Вологодской области
Антон Кольцов: «все предприятия, в том числе лесопереработчики, на себе ощущают колоссальное давление»
Мэр города Вологды предложил проголосовать за отключение отопления
Во время спецоперации, которая идет на территории Украины, погиб еще один житель Вологды
Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-директора АО «Дед Мороз» и бывшего депутата Татьяны Муромцевой
В Вологодской области пересмотрят компенсацию за детский сад
Власти Вологодской области отдали под «снос» уникальный природный комплекс в Шекснинском районе
Завершено расследование уголовного дела по факту похищения и убийства вологодского предпринимателя Александра Лешукова
В Вологде на пешеходном переходе на улице Беляева сбили девушку

Похожие новости

Две новые модельные библиотеки появятся в Вологде и Череповце

Это библиотека №8 города Вологды и детская библиотека №13 Череповца

936
0

Новая библиотека открылась в Череповце после капитального ремонта

Из обычной городской библиотеки учреждение превратилось в семейный центр

1593
0

60 особо ценных книг Вологодской областной библиотеки стали доступны в цифровом варианте

Завершилась оцифровка книжных памятников, которая проходила в рамках федерального проекта

1313
0

Модельная библиотека открылась в Тотьме

Теперь это не просто библиотека, а многофункциональное общественное пространство

848
0

По медотводу от прививок в театр не пустят

Разъяснения по посещению мероприятий с qr-кодом подготовили в департаменте культуры и туризма Вологодской области

2841
0

Вторую модельную библиотеку в Вологде создадут на улице Трактористов

Библиотеку семейного чтения №8 переоборудуют в следующем году

999
0

Библиотеку в посёлке Майский переоборудуют в модельную за 5 миллионов рублей

Здесь планируется создать современное и высокотехнологичное пространство с инновационным мультимедийным оборудованием

835
0

10 млн рублей выделят на создание модельной библиотеки в Тотьме

Это в два раза больше, чем получили на модернизацию библиотеки Вологды и Сокола

1692
0

Граффити с цитатами Джоан Роулинг и Льва Кассиля появилось на стене библиотеки в Вологде

Роспись на стене библиотеки № 19 на улице Ярославской назвали «Магия книги»

1071
0

26 сельских библиотек обещают отремонтировать в Вологодской области в 2020 году

На эти цели из бюджета выделено почти 40 млн. рублей

1481
0

В Соколе обновили детскую библиотеку

В здании на улице Советской заменили окна, двери и полы, инженерные коммуникации, установили противопожарную сигнализацию

1298
0

23 ноября поэтесса Ольга Фокина встретится с читателями в Вологде

Литературно-музыкальный вечер «Загляните в мамины глаза» с ее участием состоится библиотеке №11 на улице Можайского

1080
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Министерство природы прогнозирует сложную ситуацию с лесными пожарами в Вологодской области этим летом
РБК: «Северсталь» снижает производство
В Вытегорском районе из-за холодов рыбаки не успевают освоить квоту на корюшку
В Вологде началось формирование второй модельной библиотеки
Глава Вологодского района вошел в число лучших управленцев России
Суд обязал администрацию Череповецкого района сделать дорогу к деревне Васильевское - дороги там совсем нет
Вологжане дебютировали в Юношеской футбольной лиге
 
13.05.2022 [Общество]

Деньги на обочину: в Череповецком районе решили отремонтировать дорогу, засыпав бетон шлаком

1743
0
29.05.2022 [БлогоVO]

Чибис в деталях

515
0
23.05.2022 [Обзор Прессы]

Праздник "Сыны Отечества" в усадьбе Гальских

629
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика