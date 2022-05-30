Глава Вологодского района вошел в число лучших управленцев России

Глава Вологодского района Сергей Жестянников вошел в число ста лучших управленцев России по итогам конкурса «Лидеры России». Об этом рассказал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

«Вологжане — среди лидеров страны! Вологодчину достойно представил глава Вологодского района Сергей Жестянников. Он вошел в сотню лучших амбициозных управленцев нашей страны и стал третьим победителем от Вологодской области за всю историю проекта.Поздравляю Сергея Геннадьевича с победой. Уверен, вы сможете реализовать все полученные навыки и знания на практике и продолжите развивать район», — написал Олег Александрович на своей странице в социальных сетях.

29 мая были подведены итоги очередного сезона конкурса «Лидеры России». Его организует АНО «Россия — страна возможностей», созданная по распоряжению президента России Владимира Путина, а курирует внутриполитический блок администрации президента. Победители получают возможность поработать со специальным наставником из числа высокопоставленных госдеятелей России. На финальном этапе конкурсантов оценивают по тому, как они решают «кейсы», предложенные наставниками и организаторами. В основном этот процесс проходит в закрытом режиме.