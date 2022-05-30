Суд обязал администрацию Череповецкого района сделать дорогу к деревне Васильевское - дороги там совсем нет

30.05.2022 [Общество]

Отсутствие транспортного сообщения между деревней Васильевское Череповецкого района и сети автомобильных дорог стало предметом рассмотрения в суде. С иском в защиту прав жителей в суд обратилась прокуратура района.
Сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В суде было установлено, что дороги к деревне, действительно, нет (отсутствует само дорожное полотно), жители добираются до домов по прибрежной полосе Рыбинского водохранилища, а это ограничивает доступ граждан к жилым домам и объектам социальной инфраструктуры. «Оказание своевременной медицинской помощи жителям деревни, а также помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций — невозможно».

«В результате проведенного сотрудником ОГИБДД выезда установлено, что движение транспортных средств осуществляется от СНТ „Вичелово 2“ по прибрежной полосе Рыбинского водохранилища, при этом в осенний, зимний и осенний период движение транспорта полностью отсутствует. Участок дороги между СНТ „Вичелово 2“ и деревней Васильевское не отвечает требованиям безопасности дорожного движения», — пишет пресс-служба судов Вологодской области. 

Суд удовлетворил иск, обязав администрацию Череповецкого муниципального района обеспечить необходимое деревне сообщение, что в целом способствует и сохранению экологии водохранилища.

Тэги: дороги

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