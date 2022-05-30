Вологжане дебютировали в Юношеской футбольной лиге. «СШОР по футболу Вологды» в этом турнире представляет две команды, юноши 2007 и 2006 годо рождения. В первом туре соперниками вологжан были сверстники из академии калининградской «Балтики», а игры проходили на стадионе, который в 2018 году принимал Чемпионат мира по футболу.
К сожалению, начать сезон с победы вологжанам не удалось, оба матча завершились со счётом 3:0 в пользу хозяев поля. Несмотря на поражение, вологжане смотрелись на футбольном поле достойно, сумели показать интересную игру и заслужить признание футбольных болельщиков.
Первый тур «ЮФЛ Северо-Запад» продолжится 30 мая двумя матчами в Череповце, где ФК «Череповец» примет ФК «Псков», сначала на поле выйдут юноши до 16 лет, а затем сыграют команды U17.
Вологжане дебютировали в Юношеской футбольной лиге
Вологжане дебютировали в Юношеской футбольной лиге. «СШОР по футболу Вологды» в этом турнире представляет две команды, юноши 2007 и 2006 годо рождения. В первом туре соперниками вологжан были сверстники из академии калининградской «Балтики», а игры проходили на стадионе, который в 2018 году принимал Чемпионат мира по футболу.
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