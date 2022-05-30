В Тотемской ЦРБ провели учения на случай холеры - ее могут завезти из Украины

30.05.2022 [Общество]

В Тотемской ЦРБ состоялись учения по противодействию холере. Сообщает районная газета «Тотемские вести».

«Её эпидемий в России не было с 1985 года. Но периодически выявляют единичные завозные случаи. Именно они и вызывают сейчас тревогу, ведь из-за неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации на Украине возможен перенос инфекции переселенцами с тех территорий и возвращающимися на родину участниками специальной военной операции», — пишет издание.

Специалисты больницы и территориального отделения Роспотребнадзора вспомнили о необходимых действиях и мерах безопасности при выявлении больного холерой.

Тэги: инфекции
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