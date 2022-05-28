Стихи Константина Батюшкова прозвучат в центре Вологды в день рождения поэта

Поэтическая акция пройдет в Вологде 29 мая. Она будет приурочена к 235-летию со дня рождения Константина Батюшкова.

В рамках мероприятия пройдет церемония возложения цветов к памятнику поэту, чтение его стихов, а также посещение экспозиции в музее «Мир забытых вещей».

Организаторы мероприятия: Вологодская региональная общественная организация «Батюшковское общество», Клуб художественного чтения «Открытие» при Центральной городской библиотеке Череповца, а также сотрудники Вологодской областной универсальной научной библиотеки, сообщает сайт Культура в Вологодской области.

Начало акции в воскресенье, 29 мая в 12:00 у памятника Константину Батюшкову на Кремлевской площади в Вологде.

Возрастные ограничения: (0+).

