Экскурсия в книжную сокровищницу вологодского Кремля пройдет 4 июня

28.05.2022 [Культура]

Экскурсию «Книжная сокровищница Кремля» подготовили сотрудники Вологодского музея-заповедника. Это экскурсия в фонды открытого хранения письменных источников музея. На днях она успешно прошла в рамках «Ночь музеев», по многочисленным просьбам вологжан мероприятие решили повторить.

– В ходе экскурсии можно познакомиться с рукописными и печатными книгами петровской эпохи, узнать о реформе книжного дела. Именно при Петре Первом по-новому стали печататься светские книги, что дало мощный толчок всем сферам общественной и государственной жизни, – поясняют сотрудники музея.

Участники экскурсии увидят раритетные книги, напечатанные этим самым, «новым», гражданским шрифтом и узнают много нового об истории книгоиздания в России петровских времен.

Начало мероприятия 4 июня в 12:00, в преддверии Дня рождения Петра I. Билеты можно приобрести заранее онлайн, в том числе по «Пушкинской карте», подробности по ссылке на странице музея в социальной сети.

Количество мест ограничено.

Возрастные ограничения: (6+).
 

Тэги: экскурсия, книги, Петр I

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