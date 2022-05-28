Торжественный митинг, посвященный Дню пограничника, прошел в Вологде 28 мая

Торжественный митинг, посвященный Дню пограничника, прошел в Вологде на площади Революции 28 мая.

– Встретиться с боевыми товарищами и возложить цветы к Вечному огню в память о погибших при исполнении воинского долга пограничниках сегодня пришли кадровые офицеры погранвойск и те, кто в свое время служил на границе по призыву. На торжественном митинге присутствовали представители УФСБ России по Вологодской области и общественных организаций региона. Несмотря на дождливую погоду, в мероприятии приняло участие значительное количество вологжан, – сообщает пресс-служба УФСБ России по Вологодской области.

Также УФСБ России по Вологодской области сообщает, что сейчас проходит отбор кандидатов на службу в пограничные органы.

Критериями отбора являются:

возраст до 30 лет;

наличие образования не ниже среднего (полного) общего;

годность к военной службе по состоянию здоровья;

отсутствие судимости.

По вопросам оформления на службу можно обращаться в отдел кадров Управления по адресу: Вологда, Пушкинская, 22. Телефон для справок: (8172) 76-46-48.

