Жители трёх домов на улице Ветошкина в Вологде собрались отметить День соседей

27 мая отмечается Международный день соседей. Депутат Законодательного Собрания области Александр Гордеев организовал праздник для жителей домов на ул. Ветошкина, 18, 20 и ул. Зосимовской 91-б в Вологде.

«Идея проведения праздника зародилась еще во Франции в 1999 году. В 2006 году его подхватили в России, сейчас его отмечают почти в сотне стран. Цель праздника — возрождение добрососедства, смысл заключается в том, чтобы люди во время мероприятий знакомились друг с другом, а потом по-дружески решали общие домовые вопросы. Сейчас у нас в стране все регионы подхватили день соседей», — рассказал региональный координатор проекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя» Александр Гордеев.

Форму проведения дня соседей обычно выбирают сами жители, кто-то проводит просветительские мероприятия, кто-то культурно-массовые состязания, кто-то чаепития, кто-то совмещает это все.

«Смысл один: максимально вовлечь в мероприятие жителей домов. У нас города растут. Строятся большие дома. Люди селятся в эти дома и не знают, кто живет рядом с ними», — продолжает Александр Гордеев.

На ул. Ветошкина, 20 соседи в этом году высадят цветы и кусты, а потом проведут конкурсы и чаепитие.

«Очень интересный конкурс „Алло мы ищем таланты“. Люди и поют, и танцуют прямо на придомовой территории. Ставим самовар, сапогом его раздуваем. Спонсоры подключаются покупают баранки, сушки, прянички. Готовим подарки сувениры. Второй конкурс „Попьем соседского чайку“. Участники приносят свой заваренный чай и все голосуют, у кого вкуснее. Победители получают подарки», — говорит Александр Гордеев.

Он отмечает, что сначала, когда во дворах только стали проводится такие мероприятия, люди относились настороженно, а сейчас с радостью общаются и просят, чтобы праздник пришел во двор вновь. Акция очень доброй и приходит во всех муниципалитетах региона.