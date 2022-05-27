В Усть-Кубинском районе соцработник спасла жизнь ветерану, на коне доставив его по непроезжей дороге до специалистов

27.05.2022 [Общество]

Социальный работник деревни Королиха Марина Долганова спасла жизнь получателю социальных услуг, доставив его на коне Буяне до грунтовой дороги, где его ждал автомобиль для поездки в больницу.

«Проезд до главной дороги, после дождей, до деревни на автомобиле невозможен, а это 9 километров. Марина Борисовна со своим верным другом привезли ветерана. Помощь оказана вовремя, на грунтовой дороге их ждал автомобиль КЦСОН, мужчину доставили в Усть- Кубинскую ЦРБ. После осмотра врачами, он был госпитализирован на стационарное отделение больницы», — сообщает БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района».

Там отмечают, что благодаря неравнодушию Марины Борисовны, ее доброте и заботе — все ее подопечные всегда обеспечены всем необходимым и в любую погоду, знают, что она рядом и окажет необходимую помощь.

Тэги: помощь

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