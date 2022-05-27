В Усть-Кубинском районе соцработник спасла жизнь ветерану, на коне доставив его по непроезжей дороге до специалистов

Социальный работник деревни Королиха Марина Долганова спасла жизнь получателю социальных услуг, доставив его на коне Буяне до грунтовой дороги, где его ждал автомобиль для поездки в больницу.

«Проезд до главной дороги, после дождей, до деревни на автомобиле невозможен, а это 9 километров. Марина Борисовна со своим верным другом привезли ветерана. Помощь оказана вовремя, на грунтовой дороге их ждал автомобиль КЦСОН, мужчину доставили в Усть- Кубинскую ЦРБ. После осмотра врачами, он был госпитализирован на стационарное отделение больницы», — сообщает БУ СО ВО «КЦСОН Усть-Кубинского района».

Там отмечают, что благодаря неравнодушию Марины Борисовны, ее доброте и заботе — все ее подопечные всегда обеспечены всем необходимым и в любую погоду, знают, что она рядом и окажет необходимую помощь.