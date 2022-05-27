Жительница Череповца обратилась к председателю ЗСО с просьбой установить памятник погибшим в Великой Отечественной войне

27.05.2022 [Общество]

С вопросом установки памятника погибшим воинам Великой Отечественной войны в приемную «Единой России»к Андрею Луценко обратилась жительница Череповца. Она попросила перенести обелиск в более удобное место или установить новый памятник.

По ее словам, в ее родной деревне Лихачево в 2010 году установлен железный обелиск. С 2019 года он требует ремонта, а фамилии 45 погибших бойцов напечатаны на бумаге и приклеены на скотч.

«Памятник находится в границах моего участка. Его постоянно топит. Предлагаю перенести обелиск и поставить на въезде в деревню рядом с поклонным крестом. Кроме того, памятник требует реставрации. 7 мая мы обсудили с жителями вопрос и решили установить новый обелиск», — рассказала заявительница.

Как пояснил заместитель руководителя администрации Череповецкого муниципального района Артем Соколов, в июне планируется официальный сход жителей по данному вопросу, где общим решением будет выбран один из предложенных вариантов.

«Я прошу пригласить представителей ЗСО на сход, зафиксировать решение людей, согласовать эскиз памятника. Если люди решат, что нужен новый обелиск, надо определить его стоимость, источники финансирования. Если жители решат идти через Народный бюджет, то необходимо помочь жителям в оформлении документов», — обратился к представителю администрации района Андрей Луценко.

«Я 4 года ходила, добивалась этого решения. Сегодня мне четко рассказали план действий. У нас есть проект памятника, мы хотим его поставить по Народному бюджету, и уже сегодня я пойду в администрацию по решению организационных вопросов», — рассказала жительница.

Обратиться по вопросам записи на личный прием в партию «Единая Россия» можно по телефону 75-31-12, через соцсети Андрея Луценко или сайт региональной общественной приемной 35op.ru

Тэги: памятники

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