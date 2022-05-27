Вологодский полицейский бросился под поезд, чтобы спасти пьяного правонарушителя

27.05.2022 [Происшествия]

Сотрудник патрульно-постовой службы полиции УМВД России по г. Вологде задержал молодого человека, который управлял автомобилем в нетрезвом виде, а затем пытался спрятаться от полицейских под железнодорожным составом. Полицейскому буквально пришлось броситься под поезд, чтобы спасти правонарушителя. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Поздним вечером при выполнении служебных обязанностей младший лейтенант полиции Денис Кукин и старший сержант полиции Сергей Кабанов заметили автомобиль «Ока», который двигался с нарушением правил дорожного движения. При попытке полицейских остановить машину водитель увеличил скорость и стал скрываться. Сотрудники полиции начали преследование.

«В одном из дворов «Ока» остановилась, правонарушитель выскочил из салона и побежал в сторону находившихся неподалеку железнодорожных путей. Там он укрылся между колес стоящего поезда. В этот момент состав тронулся с места и медленно начал движение. Понимая, что молодой человек может погибнуть, Сергей Кабанов быстро забрался под вагон. Он удерживал правонарушителя в неподвижном состоянии до тех пор, пока поезд не уехал. Затем сотрудники полиции передали его прибывшим на место происшествия коллегам из ГИБДД. Выяснилось, что 20-летний житель Вологды управлял автомобилем отца, не имея водительского удостоверения и находясь в состоянии алкогольного опьянения», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

 

В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ. Решением суда ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 12 суток.

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