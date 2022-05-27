Депутаты Законодательного собрания Приморского края от КПРФ призвали президента прекратить спецоперацию в Украине

27.05.2022 [Общество]

Депутаты Законодательного собрания Приморского края от КПРФ выступили с обращением к президенту России Владимиру Путину, в котором призвали его прекратить военную операцию на Украине, передает портал VL.ru.

С заявлением выступил депутат от КПРФ Леонид Васюкевич на заседании собрания. Его пытались остановить, выключили микрофон. 

«Несколько дней назад на очередном заседании ЗСПК приняли комплекс мер поддержки семей погибших в ходе военной операции военнослужащих. Мы понимаем, что если наша страна не прекратит военную операцию, то сирот станет ещё больше. В ходе военной операции люди становятся инвалидами, это молодые люди, которые могли бы принести огромную пользу нашей стране. <…> Мы требуем немедленного вывода войск Российской Федерации. <…> Депутаты: Васюкевич, Кочугова, Сустов, Шульга», — зачитывал Леонид Васюкевич.

Когда он закончил читать, в зале раздались одинокие аплодисменты. После того, как депутат зачитал обращение, губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что действия депутата «порочат российскую армию» и потребовал вывести его из зала заседания.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» в регионе Алексей Козицкий и председатель Заксобрания Александр Ролик поддержали предложение Кожемяко. По итогам голосования (27 депутатов — за, пятеро — против) Васюкевича и Шульгу лишили права выступления на одно заседание.

Глава КПРФ в Заксобрании Приморья Анатолий Долгачев заявил, что обращение его коллег не было согласовано фракцией и их действия являются «абсолютным демаршем».

Тэги: военная спецоперация

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