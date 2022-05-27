Восьмерых участников банды наркосбытчиков осудили в Череповце

27.05.2022 [Происшествия]

В Череповце суд вынес приговор восьмерым участникам банды наркосбытчиков.

«По данным следствия, шестеро мужчин и две женщины выполняли роли оптово-розничных закладчиков, перевозчиков и кладовщиков», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Выяснилось, что они хранили крупную партию запрещённых веществ в частном доме в Московской области. В результате обыска полицейские изъяли больше 18 килограммов различных наркотиков приготовленных для сбыта.

Осуждённым назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от 4,5 до 7,5 лет. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: наркотики, банда, приговор
Фото пресс-службы областного УМВД

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологодском роддоме до последнего штрафовали зав лабораторией, которая отстаивала свои права
Главный врач Вологодского роддома покидает свой пост из-за «накопившихся проблем»
Деньги, которые были собраны на памятник погибшей Сони Жаворонковой, пропали
Суд заключил под стражу замначальника МИФНС №11 по Вологодской области
Антон Кольцов: «все предприятия, в том числе лесопереработчики, на себе ощущают колоссальное давление»
В Вытегорском районе неизвестные надругались над могилой погибшего в ходе спецоперации военнослужащего
Мэр города Вологды предложил проголосовать за отключение отопления
Одна девушка погибла и две пострадали в ДТП под Кадуем
Четыре человека пострадали в результате ДТП на трассе в Сокольском районе
В Вологодской области пересмотрят компенсацию за детский сад

Похожие новости

Жителя Москвы будут судить за попытку сбыта крупной партии наркотиков в Вологодской области

Первым заместителем прокурора Вологодской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном обороте более 16 кг наркотических средств и их аналогов

285
0

Житель Череповца производил наркотики в подпольной лаборатории в Чагодощенском районе

За производство и сбыт запрещённых веществ суд приговорил его к девяти годам лишения свободы

809
0

В Вологде задержали подозреваемого в сбыте наркотиков

Молодой человек делал тайники-закладки вдоль железной дороги

866
0

В Вологде задержали мужчину, который готовился сбыть крупную партию наркотиков

У него изъяли больше 100 граммов запрещённого вещества

1554
0

В Череповце организатор интернет-магазина по продаже наркотиков получил 6,5 лет колонии

Его подельник, который помогал ему сбывать наркотики — получил девять лет колонии

1126
0

В Вологодском районе задержана женщина при попытке сбыта особо крупной партии наркотиков

Как выяснилось, наркосбытчица приехала из Архангельска

924
0

Вологжанина будут судить за покушение на сбыт крупной партии наркотиков

Его задержали на улице Можайского в декабре 2020 года

808
0

Несовершеннолетнюю жительницу Череповца и её 30-летнего подельника задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков

Возбуждено уголовное дело

1241
0

В Вологде осудили двоих братьев, которые организовали на даче нарколабораторию

33-летний осуждённый получил больше 12 лет колонии, 37-летний — 10 лет колонии

1095
0

В Вологде задержали подозреваемого в покушении на сбыт крупной партии наркотиков

Полицейские нашли пакет, в котором лежал почти килограмм запрещённого вещества

1279
0

21-летняя вологжанка получила три года колонии за покушение на сбыт четырёх грамм наркотика

Девушка пояснила, что нуждалась в деньгах

1310
0

В Череповце задержали троих жителей Вологды с наркотиками

У них изъяли около 30 граммов запрещённого вещества

1823
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Завершено расследование уголовного дела по факту похищения и убийства вологодского предпринимателя Александра Лешукова
Segezha Group и школа МАРШ подвели итоги конкурса эскизов домов из CLT
Жительница Череповца обратилась к председателю ЗСО с просьбой установить памятник погибшим в Великой Отечественной войне
Вологодский полицейский бросился под поезд, чтобы спасти пьяного правонарушителя
Депутаты Законодательного собрания Приморского края от КПРФ призвали президента прекратить спецоперацию в Украине
Восьмерых участников банды наркосбытчиков осудили в Череповце
Книга-летопись, написанная вологодскими третьеклассникам, появилась в библиотеках страны
 
13.05.2022 [Общество]

Деньги на обочину: в Череповецком районе решили отремонтировать дорогу, засыпав бетон шлаком

1557
0
27.05.2022 [БлогоVO]

Сегодня катался в междуречье - Вологодская область

135
0
23.05.2022 [Обзор Прессы]

Праздник "Сыны Отечества" в усадьбе Гальских

489
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика