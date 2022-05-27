Восьмерых участников банды наркосбытчиков осудили в Череповце

В Череповце суд вынес приговор восьмерым участникам банды наркосбытчиков.

«По данным следствия, шестеро мужчин и две женщины выполняли роли оптово-розничных закладчиков, перевозчиков и кладовщиков», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Выяснилось, что они хранили крупную партию запрещённых веществ в частном доме в Московской области. В результате обыска полицейские изъяли больше 18 килограммов различных наркотиков приготовленных для сбыта.

Осуждённым назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от 4,5 до 7,5 лет. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.