«Эта книга — совместный проект учащихся 3 „В“ класса, — рассказывает учитель начальных классов Ирина Колданова, — На ее страницах — рассказы детей о себе и друзьях, воспоминания и мечты о будущем, размышления. „Калейдоскоп“ — это страницы детской жизни со всеми ее радостями и трудностями, а также яркие события детства. Совместная работа учащихся сделала книгу разносторонней и интересной».
Книга-летопись, написанная вологодскими третьеклассникам, появилась в библиотеках страны
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