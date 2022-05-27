Книга-летопись, написанная вологодскими третьеклассникам, появилась в библиотеках страны

27.05.2022 [Культура]
Вологодские школьники написали летопись, и попали с ней в детские библиотеки страны. Книга «Калейдоскоп», написанная третьеклассниками МАОУ «СОШ № 4» г. Череповца, поступила в Российскую государственную детскую библиотеку в Москве. 
 
В 2021 году учитель начальных классов Колданова Ирина Николаевна увидела в почтовой рассылке приглашение поучаствовать во всероссийском проекте «Всероссийская школьная летопись», реализуемом при поддержке президентского гранта. Классный руководитель предложила идею своим ученикам.
 
«Эта книга — совместный проект учащихся 3 „В“ класса, — рассказывает учитель начальных классов Ирина Колданова, — На ее страницах — рассказы детей о себе и друзьях, воспоминания и мечты о будущем, размышления. „Калейдоскоп“ — это страницы детской жизни со всеми ее радостями и трудностями, а также яркие события детства. Совместная работа учащихся сделала книгу разносторонней и интересной».
 
В ней собраны фотографии, авторские иллюстрации, рассказы. Всего — на 90 страниц. Самиздат превратился в настоящий альманах школьной жизни. В книгу его упаковали столичные специалисты — организаторы проекта, регулярно согласовывая макет и корректируя контент с юными авторами.
 
Книга череповецких школьников, выпущенная по всем издательским канонам, имеет государственный регистрационный номер в Российской книжной палате. Этот международный национальный идентификатор (ISBN) не даст ей потеряться и позволит стать культурным достоянием страны. Экземпляры книги будут храниться на полках в Российской государственной детской библиотеке и в Российской книжной палате.
 
Посмотреть книгу можно здесь: https://school-letopis.ru/book/949
 
Книги, изданные в рамках проекта «Школьная летопись», через несколько десятилетий станут объектом исследований историков и социологов, ведь детские альманахи — яркая иллюстрация нашей жизни: чему радовались подростки, о чём переживали, чем интересовались. Уверены в департаменте фонда «Живая классика»
 
Библиотека «Всероссийской школьной летописи» насчитывает уже более двух тысячи книг, написанных юными авторами. За пять лет существования проекта в нём приняли участие более 400 тысяч школьников из 84 регионов России. 
 
Тэги: книги, школьники

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