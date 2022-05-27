Фехтовальщица из Череповца взяла бронзу на турнире «Белые ночи»

27.05.2022 [Спорт]

Диана Фотькина завоевала бронзовую медаль Всероссийского турнира по фехтованию на саблях «Белые ночи», который прошел в Санкт-Петербурге с 16 по 22 мая.

Вологодскую область представляли спортсмены отделения фехтования Центра боевых искусств Череповца, воспитаники тренеров отделения фехтования Александра и Кирилла Безгачевых. В результате жесткой конкуренции отличного результата добилась Диана Фотькина, завоевав бронзовую медаль в этом престижном турнире. В шаге от призовых мест оказались Мария Логинова и Кирилл Смирнов.

Отметим, что всего в соревнованиях приняли участие более 200 человек со всей России — юношей и девушек 2008–2010 гг. р. и 2006–2007 гг. р.

Тэги: соревнования, фехтование, бронза
фото из группы "Центр Боевых Искусств Череповец ЦБИ" в соцсети

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