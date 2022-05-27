Первый в этом году заход лося в город зафиксировали в Череповце

27.05.2022 [Общество]

По Череповцу в понедельник прогуливался лось. О происшествии очевидцы сообщили в Облохотдепартамент.

Сотрудники оперативной группы обследовали близлежащую территорию, однако обнаружить животное не удалось.

«В этом году — это первый случай захода лося в городскую черту. Однако, аномальным его назвать нельзя. Ежегодно в Череповце и Вологде фиксируется до 3-5 таких случаев. Все подобные сообщения отрабатываются, оперативная группа при Департаменте имеет все необходимые средства для временного обездвиживания и транспортировки диких животных. Наши сотрудники стараются принимать все возможные меры к тому, чтобы звери возвращались в лес», — прокомментировал ситуацию начальник Облохотдепартамента Олег Кислицын.

В Облохотдепартаменте напоминают, что в случае встречи с любым диким животным следует уходить от контакта с ним, не провоцировать на агрессию своим присутствием и постараться незамедлительно оповестить экстренные службы города по телефонам единой службы спасения 112 или 72-45-00 в г. Вологде, 77-01-12 в — г. Череповце или по телефону горячей линии Облохотдепартамента 23-00-88.

В 2020 году уже была ситуация, когда в город зашел лосенок. Он забился в огороженный тупик железнодорожных путей. Специалисты Облохотдепартамента незамедлительно выехали на место и применили инъекционное оружие для кратковременного обездвиживания животного. С первой инъекции лосенок впал в сон. После этого его отвезли в лес.

Тэги: лоси

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологодском роддоме до последнего штрафовали зав лабораторией, которая отстаивала свои права
Главный врач Вологодского роддома покидает свой пост из-за «накопившихся проблем»
Деньги, которые были собраны на памятник погибшей Сони Жаворонковой, пропали
Суд заключил под стражу замначальника МИФНС №11 по Вологодской области
Антон Кольцов: «все предприятия, в том числе лесопереработчики, на себе ощущают колоссальное давление»
В Вытегорском районе неизвестные надругались над могилой погибшего в ходе спецоперации военнослужащего
Мэр города Вологды предложил проголосовать за отключение отопления
Одна девушка погибла и две пострадали в ДТП под Кадуем
Четыре человека пострадали в результате ДТП на трассе в Сокольском районе
В Вологодской области пересмотрят компенсацию за детский сад

Похожие новости

В Вытегорском районе машина сбила беременную лосиху. Животное погибло

Происшествие случилось на 347-м километре автодороги А-119 Вологда-Медвежьегорск

648
0

Общая численность лосей в вологодских лесах превышает 48 000 особей

В нынешнем сезоне было добыто рекордное количество зверя

2000
0

10 километров автодороги А-114 «Вологда-Новая Ладога» оборудуют спецограждениями от лосей в этом году

Всего на дорогах области сейчас установлено более 129 км подобных конструкций

2851
0

Вологодские лоси бьются за звание сильнейшего под Вологдой

Приключенческая гонка с препятствиями проходит сегодня на базе центра Y.E.S.

2266
0

На улице Старогритинской в Череповце сбили лося

Инцидент произошёл в ночь на 18 июля. Водитель не пострадал, животное погибло.

1620
0

Лосей и бобров стали чаще замечать на вологодских дорогах

Полицейские просят водителей быть внимательными

1581
0

За десять лет в Вологодской области суд взыскал 1,9 млн рублей за сбитых на дороге животных

Такса за сбитого лося за это время увеличилась с 5000 рублей до 80 000 рублей

2120
0

Дарвинскому заповеднику выплатили 80 тысяч рублей за сбитого на территории лося

Гражданская ответственность водителя была застрахована, поэтому выплату осуществила страховая фирма

867
0

В Белозерском районе суд взыскал 80 тысяч рублей со сбившего лося водителя

Инцидент произошёл в июне 2020 года

2041
0

В Вологде на улице Петина лось прыгнул на проезжающую машину

Инцидент произошел 17 июня

11500
0

С начала года в Вологодской области произошло 33 ДТП из-за выхода лосей на дорогу

В ближайшее время на двух участках федеральной трассы в Череповецком районе установят так называемые «электропастухи»

1486
0

Жителей Шексны просят быть внимательными на дорогах: в поселок зашли лоси

Водителей призывают соблюдать скоростной режим и следить за дорожной обстановкой

1611
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Завершено расследование уголовного дела по факту похищения и убийства вологодского предпринимателя Александра Лешукова
Segezha Group и школа МАРШ подвели итоги конкурса эскизов домов из CLT
Жительница Череповца обратилась к председателю ЗСО с просьбой установить памятник погибшим в Великой Отечественной войне
Вологодский полицейский бросился под поезд, чтобы спасти пьяного правонарушителя
Депутаты Законодательного собрания Приморского края от КПРФ призвали президента прекратить спецоперацию в Украине
Восьмерых участников банды наркосбытчиков осудили в Череповце
Книга-летопись, написанная вологодскими третьеклассникам, появилась в библиотеках страны
 
13.05.2022 [Общество]

Деньги на обочину: в Череповецком районе решили отремонтировать дорогу, засыпав бетон шлаком

1557
0
27.05.2022 [БлогоVO]

Сегодня катался в междуречье - Вологодская область

134
0
23.05.2022 [Обзор Прессы]

Праздник "Сыны Отечества" в усадьбе Гальских

488
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика