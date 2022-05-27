Первый в этом году заход лося в город зафиксировали в Череповце

По Череповцу в понедельник прогуливался лось. О происшествии очевидцы сообщили в Облохотдепартамент.

Сотрудники оперативной группы обследовали близлежащую территорию, однако обнаружить животное не удалось.

«В этом году — это первый случай захода лося в городскую черту. Однако, аномальным его назвать нельзя. Ежегодно в Череповце и Вологде фиксируется до 3-5 таких случаев. Все подобные сообщения отрабатываются, оперативная группа при Департаменте имеет все необходимые средства для временного обездвиживания и транспортировки диких животных. Наши сотрудники стараются принимать все возможные меры к тому, чтобы звери возвращались в лес», — прокомментировал ситуацию начальник Облохотдепартамента Олег Кислицын.

В Облохотдепартаменте напоминают, что в случае встречи с любым диким животным следует уходить от контакта с ним, не провоцировать на агрессию своим присутствием и постараться незамедлительно оповестить экстренные службы города по телефонам единой службы спасения 112 или 72-45-00 в г. Вологде, 77-01-12 в — г. Череповце или по телефону горячей линии Облохотдепартамента 23-00-88.



В 2020 году уже была ситуация, когда в город зашел лосенок. Он забился в огороженный тупик железнодорожных путей. Специалисты Облохотдепартамента незамедлительно выехали на место и применили инъекционное оружие для кратковременного обездвиживания животного. С первой инъекции лосенок впал в сон. После этого его отвезли в лес.