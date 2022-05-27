28 мая, в субботу на бульваре Пирогова в Вологде будет развернут «Городок здоровья».
Экспресс-тест состояния здоровья смогут прямо на улице сделать жители Вологды. С 10 до 13 часов здесь горожан бесплатно будут консультировать врачи. Акция пройдет в рамках областной кампании «Пространство без табачного дыма».
Жители Вологды 28 мая смогут сделать экспресс-тест состояния здоровья на улице
28 мая, в субботу на бульваре Пирогова в Вологде будет развернут «Городок здоровья».
Похожие новости
Влияние сказок на поведение младших школьников изучат в Вологодской области
Ученые изучат сказки как средство профилактики здорового образа жизни
Вологодские телеграм-каналы обсуждают здоровье губернатора
Основанием послужил кашель Олега Кувшинникова во время оперштаба
Жители Вологодской области употребляют сахара в два раза больше нормы
При этом вологжане не доедают фруктов, овощей и молочки, что способствует ожирению
Владелец «Северстали» Алексей Мордашов купил интернет-издание о медицине
На его основе он планирует запустить проект о здравоохранении и здоровом образе жизни
В Вологде заработает «Школа здоровья для женщин»
В ней врачи познакомят вологжанок с современными знаниями в области доказательной медицины
В Вологде будет работать бесплатная «Школа здоровья» для всех желающих
Первое занятие состоится 24 января.
Общественники Череповца добились для семей с особенными детьми путевок в санаторий
15 череповецких детей с ограниченными возможностями здоровья и их родители проводят эту неделю в городском санатории «Адонис». Выделить им путевки попросила мэра Череповца общественная организация «Будущее есть»
Вологжанам предлагают бесплатно сдать анализы на ВИЧ
С 11 по 20 мая Вологодская область примет участие во Всероссийской неделе тестирования на ВИЧ
Общегородские зарядки будут проходить в Вологде в апреле
Первую общую утреннюю разминку вологжане провели 1 апреля
Бесплатную экспресс-проверку здоровья смогут пройти вологжане
Акция в рамках проекта "Здоровый я, здоровый город" пройдет в торговом центре на Пошехонском шоссе
Проблемы с осанкой есть практически у всех современных школьников
К такому выводу пришли специалисты-кинезитерапевты вологодского Центра доктора Бубновского
130 вологжан пострадали от присасываний клещей на прошлой неделе
Это вдвое меньше, чем за предыдущие семь дней