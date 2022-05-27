Жители Вологды 28 мая смогут сделать экспресс-тест состояния здоровья на улице

27.05.2022 [Общество]

28 мая, в субботу на бульваре Пирогова в Вологде будет развернут «Городок здоровья».

Экспресс-тест состояния здоровья смогут прямо на улице сделать жители Вологды. С 10 до 13 часов здесь горожан бесплатно будут консультировать врачи. Акция пройдет в рамках областной кампании «Пространство без табачного дыма».

Тэги: здоровье, врачи

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