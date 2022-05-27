Рубль снова начал падать

27.05.2022 [Экономика]

Рубль в четверг 26 мая сильно упал против доллара и евро. За последние две недели отмечался рост рубля почти в два разаю Но после того как Банк России увеличил срок продажи валютной выручки экспортерами и внепланово снизил ключевую ставку, рубль начал падать.

Курс доллара расчетами к закрытию биржи подскочил на 5,93 рубля, до 65,26 рубля, евро — на 7,38 рубля, до 68 рублей ровно. Такого скачка курсов инвалют не наблюдалось с конца февраля.

Исторические максимумы доллар и евро обновили 10 марта на отметках 121,53 рубля и 132,42 рубля соответственно.

Банк России считает, что текущее снижение ключевой ставки не создает проинфляционных рисков, заявила глава ЦБ, а значит снижение ставки продолжится. Замедление кредитования в России показывает, что кредитно-денежные условия в экономике жесткие, но инфляционные риски заметно снизились, добавила она.

Тэги: рубль, валюта

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