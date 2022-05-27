Вологодской области одобрили инфраструктурный кредит на закупку 30 автобусов

27.05.2022 [Общество]

Мэр города Вологды Сергей Воропанов сообщил, что по информации губернатора Вологодской области одобрили средства на закупку 30 современных автобусов.

«Это второй этап инфраструктурных бюджетных кредитов. Средства поступят в область не в 2024–2025 гг., а уже в 2022–2023 гг.! Пополним автобусный парк новым транспортом. Благодаря первому инфраструктурному кредиту мы начали строить школу на улице Преминина и заключили контракт на покупку 18 автобусов», - написал мэр.

Возврат кредита начнётся через 3 года из бюджета области.

Тэги: автобусы, бюджетные кредиты

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