Вологодской области одобрили инфраструктурный кредит на закупку 30 автобусов

Мэр города Вологды Сергей Воропанов сообщил, что по информации губернатора Вологодской области одобрили средства на закупку 30 современных автобусов.
«Это второй этап инфраструктурных бюджетных кредитов. Средства поступят в область не в 2024–2025 гг., а уже в 2022–2023 гг.! Пополним автобусный парк новым транспортом. Благодаря первому инфраструктурному кредиту мы начали строить школу на улице Преминина и заключили контракт на покупку 18 автобусов», - написал мэр.
Возврат кредита начнётся через 3 года из бюджета области.