Прокуратура внесла представление мэру Вологды за грязные берега городских рек

Прокуратура города Вологды провела проверка по информации размещенной в СМИ о ненадлежащем состоянии и загрязнении берегов реки Вологды. В итоге информация подтвердилась и мэру Вологды Сергею Воропанову было внесено представление о устранении нарушений закона.

«Установлено, что Администрацией города контроль за выполнением требований, изложенных в постановлении Администрации г. Вологды «О мероприятиях по благоустройству территорий водоохранных зон рек Вологды, Шограш, Содемы, проводимых организациями и индивидуальными предпринимателями муниципального образования «Город Вологда» отсутствует, уборка территории не осуществляется ни силами Администрации города, ни рекомендованными Постановлением лицами», — сообщают в прокуратуре города Вологды.

Там пояснили, что в результате проверки были выявлены захламления бытовым мусором берегов реки Вологды в районе улицы Орлова, сквера Соборная Горка, а также на реке Содема в районе пешеходного моста.

По результатам проверки прокуратурой города мэру города внесено представление об устранении нарушений закона. Результаты рассмотрения акта прокурорского реагирования находятся на контроле прокуратуры города.