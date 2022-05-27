Прокуратура внесла представление мэру Вологды за грязные берега городских рек

27.05.2022 [Общество]

Прокуратура города Вологды провела проверка по информации размещенной в СМИ о ненадлежащем состоянии и загрязнении берегов реки Вологды. В итоге информация подтвердилась и мэру Вологды Сергею Воропанову было внесено представление о устранении нарушений закона.

«Установлено, что Администрацией города контроль за выполнением требований, изложенных в постановлении Администрации г. Вологды «О мероприятиях по благоустройству территорий водоохранных зон рек Вологды, Шограш, Содемы, проводимых организациями и индивидуальными предпринимателями муниципального образования «Город Вологда» отсутствует, уборка территории не осуществляется ни силами Администрации города, ни рекомендованными Постановлением лицами», — сообщают в прокуратуре города Вологды.

Там пояснили, что в результате проверки были выявлены захламления бытовым мусором берегов реки Вологды в районе улицы Орлова, сквера Соборная Горка, а также на реке Содема в районе пешеходного моста.

По результатам проверки прокуратурой города мэру города внесено представление об устранении нарушений закона. Результаты рассмотрения акта прокурорского реагирования находятся на контроле прокуратуры города.

Тэги: Экология, грязные берега

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