В Вологде утвердили правила оформления фасадов зданий рекламой

27.05.2022 [Общество]

На сессии Вологодской городской Думы 26 мая были внесены изменения в правила благоустройства. Одно из наиболее значительных — регламент оформления фасадов зданий рекламными вывесками.

Депутаты приняли решение, что на фасадах зданий теперь можно будет размещать несколько видов конструкций: вывеску, панель кронштейна, табличку, светопрозрачные конструкции, крышные конструкция, баннер и видеоэкран.

Согласно решению, улицы города разделены на 4 категории.

«К первой относится вся центральная часть города с активными пешеходными зонами и низкой транспортной активностью, ко второй — культурно-историческая зона, к третьей — улицы периферийной части, к четвертой — спальные районы и выходы на трассы. Для каждой категории улиц прописаны свои четкие стандарты и нормы по размещению информационных конструкций: требования к цветовому и световому оформлению, габариты, колеровка. Кроме того, отдельные рекомендации расписаны для зданий, являющихся объектами культурного наследия. Фасады зданий должны участвовать в формировании внешнего облика города, и владельцы зданий обязаны это учитывать», — пояснил заместитель Председателя Вологодской городской Думы Сергей Чуранов.

По проекту решения прошли общественные обсуждения.

Кроме правил по оформлению рекламой фасадов, на сессии было также принято решение о времени вывоза ТКО. Оно увеличивается на час и будет осуществляться с 7 до 23 часов. Кроме этого, границы прилегающих территорий к домам теперь ограничиваются краем проезжей части магистральной улицы, улицы и дороги местного значения. Введены новые требования к парковкам. Стоянка с твёрдым покрытием должна предусматривать высадку зелёных насаждений в виде крупномерных деревьев и кустарника. Зеленые насаждения должны занимать не менее 10% от площади стоянки и располагаться по периметру и между рядами.

Тэги: фасады, наружная реклама

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