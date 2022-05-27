На мобильной приемной администрации Вологды в Лукьяново свои вопросы задали представители трех ТОСов

Мобильная приемная Администрации города Вологды прошла в микрорайоне Лукьяново. На вопросы представителей ТОСов «Лукьяново», «Клубова» и «Станкозавод» ответили Мэр Вологды Сергей Воропанов, начальники управлений и департаментов Администрации города, депутаты, представители УМВД и ГИБДД.

Вологжане задавали вопросы по дальнейшему благоустройству микрорайона, развитию общественного транспорта, отдельно обратили внимание на вывоз мусора и покрышек с придомовых территорий.

«Мы приобрели мусорные контейнеры, но к ним сотрудники, которые вывозят отходы, относятся безобразно: швыряют, как хотят, от чего они ломаются. Каждый месяц покупать новые контейнеры мы не хотим. Городу нужно обратить внимание на работу в этой сфере», - отметила председатель ТСЖ по ул. Вологодская, 8 Светлана Волкова.

Обращение вологжанки зарегистрировали. Как пояснили городские власти, с представителями регионального оператора «Аквалайн» будет проведена разъяснительная работа, если вина сотрудников в порче чужих контейнеров будет доказана, компанию обяжут возместить ущерб. Ряд вопросов был посвящен занятиям для детей на территории микрорайона. Вологжане говорили о необходимости создавать в Лукьяново больше секций и площадок для занятий спортом. Сейчас дети проводят время на стадионе школы № 25, который был построен в 2019 году по поручению Губернатора области Олега Кувшинникова, и на хоккейном корте, сделанном в рамках проекта «Народный бюджет ТОС» в 2020 году.

«Вопросы обеспечения досуга маленьких вологжан важны для микрорайона. Детям нужны развивающие занятия. Часть таких занятий проводится в школе № 25. Здание школы удалось реконструировать до пандемии, это результата совместных усилий Губернатора Олега Кувшинникова, Мэра Вологды и областного депутатского корпуса. Это послужило толчком для развития микрорайона, школа стала для детей настоящей точкой притяжения. Как только появится возможность, мы продолжим развитие школы, чтобы здесь появились новые кружки и секции для детей, молодежи и ветеранов», - сказала депутат Законодательного собрания области Марина Денисова.

Все обращения граждан были взяты на контроль.

«С ослаблением ковидных ограничений мы возобновили работу мобильных приемных и в этом году проедем все микрорайоны нашего города. Это необходимо, чтобы актуализировать запросы вологжан, рассказать о планах по развитию территорий, ответить на вопросы жителей и оперативно реагировать на их предложения. В ходе этой приемной получили целый ряд обращений по благоустройству, ремонту дорог, тротуаров – это большие объемы капитальных вложений. Есть и вопросы, которые можно оперативно решить: по работе участковых уполномоченных, по организации кружков для детей и патриотическому воспитанию. Планы намечены, цели поставлены, поэтому, думаю, что совместно с жителями мы справимся со всеми задачами», - говорит Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Мобильные приемные — проект городских властей, нацеленный на информирование жителей о развитии областной столицы, получение обратной связи от населения. С октября 2017 года проведено более 40 мобильных приемных, в которых приняли участие свыше 2000 вологжан.